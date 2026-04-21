Екоминистерството следи ситуацията с нефтен разлив в Черно море

Министерство на околната среда и водите следи ситуацията с нефтен разлив в Черно море - в района на руския град Туапсе.

Нефтеното петно е в руската брегова зона и се работи по неговото събиране.

"Няма заплаха за нашите териториални води. Разстоянието до Шабла е 840 км. Площта на разлива е 7,74 кв. км. Разливът е малък и ограден с бонови заграждения", заяви проф. Мирослав Цветков от Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" на базата на анализ на сателитни данни.

Продължа наблюдението на ситуацията до пълното овладяване на нефтения разлив.