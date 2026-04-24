Election Commission Announces the 240 MPs in Bulgaria’s New Parliament

Central Election Commission on April 24 announced the names of the 240 Members of Parliament elected to Bulgaria’s 52nd National Assembly in the 19 April elections.
Progressive Bulgaria will have 131 seats, while GERB–UDF will have 39. We Continue the Change – Democratic Bulgaria (WPP–DB) will have 37 seats, Movement for Rights and Freedoms (MRF) will have 21, and Vazrazhdane will have 12 MPs.
The Central Election Commission has also published the full list of the 240 MPs, along with the distribution by parties and coalitions.
"Progressive Bulgaria"
1. Rositsa Atanasova Karamfilova-Blagova
2. Rashko Georgiev Dinkov
3. Stoyan Sergeev Trichkov
4. Alexander Dimitrov Popov
5. Georgi Vladov Grigorov
6. Mileva Dimitrova Vladkova
7. Dobrin Dobrinov Byandov
8. Sylvia Toshkova Hristova
9. Vitko Zdravkov Valchev
10. Vladimir Hristov Gonchev
11. Rumyana Zlatinova Yankova - Avramova
12. Fatme Hasan Ramadan
13. Plamen Aleksandrov Karashev
14. Ilin Pavlinov Dimitrov
15. Georgi Petkov Iliev
16. Olga Borislavova Borisova
17. Maria Todorova Todorova
18. Myrolyub Adamov Adamov
19. Mario Vassilev Smarkov
20. Nikoleta Kostova Todorova
21. Plamen Krasimirov Belov
22. Yassen Shterev Shterev
23. Yanka Tiankova
24. Georgi Alexandrov Chakarov
25. Diana Stancheva Dimitrova
26. Alexander Romanov Uzunov
27. Valentin Botev Gechevsky
28. Tsvetomir Milotinov Tsvetanov
29. Lilia Marinova Dimitrova
30. Ivan Dimitrov Shishkov
31. Georgi Hristov Mitov
32. Mikhail Ivov Mikhailov
33. Tihomir Evgeniev Krastev
34. Nikolay Ivanov Kosev
35. Danail Lalev Petkov
36. Rumen Vassilev Munteyanov
37. Stoyan Tonev Petrov
38. Steliyan Stefanov Gandev
39. Ivan Petev Demerdzhiev
40. Yavor Iliev Gechev
41. Ivaylo Valeriev Petrov
42. Ivet Ivanova Goranova
43. Tihomir Pankov Totev
44. Dimitar Bisserov Petrov
45. Daniela Andreeva Georgieva
46. Dove Spasov Donev
47. Georgi Svetlomirov Petrov
48. Plamen Doychev Todev
49. Milen Kolev Trifonov
50. Vasil Todorov Filev
51. Petar Boykov Vitanov
52. Martin Mariov Zhlyabinkov
53. Dimitar Trifonov Zdravkov
54. Borislav Plamenov Georgiev
55. Ivan Kostadinov Vachev
56. Lorin Lyubenovich Lorinkov
57. Antonio Vladimirov Vassilev
58. Vladimir Milchev Nikolov
59. Katya Hristova Staykova
60. Petar Iliev Todorov
61. Stefan Svilenov Svilenov
62. Daniela Nikolova Nikolova-Karsheva
63. Neli Delkova Karabakhchieva
64. Hristo Simeonov
65. Ivan Todorov Lalov
66. Yordan Yovchev Yovchev
67. Galin Nedelchev Durev
68. Dimitar Balev Balev
69. Peter Vassilev Yankov
70. Pavlina Angelova Kovacheva
71. Stefan Ivanov Tsankov
72. Ivan Zapryanov Mavrodiev
73. Malomir Vassilev Vlasov
74. Rashid Mehmedov Uzunov
75. Zhivka Docheva Buchukovska
76. Emil Denkov Denkov
77. Simeon Nenov Ivanov
78. Krasimir Tsekov Ivanov
79. Slavi Vassilev Vassilev
80. Dimitar Sashev Todorov
81. Vesela Gospodinova Momcheva - Town
82. Dimitar Ivanov Kanev
83. Ivaylo Hristov Hristov
84. Valentin Petkov Petrov
85. Peter Raychev Stoychev
86. Stefan Atanasov Sabrutev
87. Mihaela Milcheva Dotsova
88. Daniel Slaveev Parushev
89. Dinko Lyubomirov Stransky
90. Nihal Fehmieva Yuzergan
91. Zdravko Aleksandrov Ognyanov
92. Irina Slavchova Asiova-Diamant
93. Ivan Georgiev Golomeev
94. Svetla Valkanova Kojabasheva
95. Stefan Alexandrov Belchev
96. Alexandra Yovcheva Valcheva
97. Vasil Ivanov Goranov
98. Ivan Dimitrov Yanev
99. Vladimir Petrov Rakov
100. Neli Nikolaeva Andreeva
101. Rumen Radev
102. Konstantin Vassilev Prodanov
103. Rumyana Lyubenova Petrova
104. Todor Ilichov Barbolov
105. Assen Iliev Babachev
106. Ivan Ilchev Angelov
107. Momchil Viktorov Terziyski
108. Rumen Angelov Milanov
109. Anton Konstantinov Kutev
110. Todor Lyubenov Jikov
111. Zdravko Markov Markov
112. Boyko Aleksandrov Mladenov
113. Alexander Georgiev Pulev
114. Krum Vladimirov Nedelkov
115. Elena Margaritova Noneva
116. Vyara Radkova Petrova
117. Mariam Sarkis Sakuz
118. Krasimir Andreev Papazov
119. Ilko Penkov Iliev
120. Georgi Petrov Georgiev
121. Dimitar Zhelyazkov Stoyanov
122. Radoslav Yordanov Valchev
123. Svetlana Ruseva Mitosheva
124. Desislava Nikolaeva Kostova
125. Nadezhda Borisova Koleva - Stoycheva
126. Yavor Ivanov Plashilski
127. Stella Petkova Zagorcheva-Serafimova
128. Milena Nikolova Nedeva
120. Encho Angelov Keryazov
130. Stoyan Petkov Petkov
131. Ivan Dragomirov Dimitrov
GERB-UDF
1. Stefan Apostolov Apostolov
2. Rosen Dimitrov Zhelyazkov
3. Georgi Ivanov Georgiev
4. Zhecho Donchev Stankov
5. Lyuben Lyubenov Dilov
6. Vladislav Ivanov Goranov
7. Maria Zlatkova Dimitrova
8. Evgeni Georgiev Dyankov
9. Kostadin Georgiev Angelov
10. Rositsa Lyubenova Kirova
11. Krasen Georgiev Krastev
12. Tomislav Peikov Donchev
13. Denitsa Evgenieva Sacheva
14. Hristo Bogomilov Terziiski
15. Nikolay Nankov Nankov
16. Rumen Dimitrov Hristov
17. Stefan Nedelchev Mirev
18. Georg Danielov Georgiev
19. Valery Plamenov Lachovsky
20. Boyko Metodiev Borisov
21. Krasimir Borislavov Terziev
22. Tsveta Valcheva Karayancheva
23. Temenuzhka Petrova Petkova
24. Milen Stoychev Deliiski
25. Desislava Zhekova Taneva
26. Krasimir Mitkov Sabev
27. Raya Nazar Nazarian
28. Toma Lyubomirov Bikov
29. Alexander Koychev Ivanov
30. Delyan Alexandrov Dobrev
31. Yordanka Assenova Fandakova
32. Stefan Antonov Arsov
33. Lachezar Bogomilov Ivanov
34. Mladen Naydenov Marinov
35. Valentin Mirchov Milushev
36. Krasimir Georgiev Valchev
37. Iliana Petkova Zhekova
38. Georgi Tenev Stankov
39. Daniel Pavlov Mitov
We Continue the Change-Democratic Bulgaria
1. Nikolay Denkov Denkov
2. Miroslav Nikolaev Ivanov
3. Dimitar Georgiev Naydenov
4. Pavel Dimitrov Popov
5. Stella Dimitrova Nikolova
6. Kaloyan Toshkov Ivanov
7. Yordan Ivov Terziiski
8. Lyuben Ivanov
9. Bogomil Ivanov Petkov
10. Svilen Petrov Trifonov
11. Ivaylo Valentinov Shotev
12. Bogdan Valeriev Bogdanov
13. Assen Vassilev
14. Chilo Lyudmylov Popov
15. Yordan Yavorov Ivanov
16. Jipo Nikolov Jipov
17. Nadezhda Georgieva Yordanova
18. Tatiana Slavova Sultanova - Siveva
19. Bozhidar Plamenov Bojanov
20. Elisaveta Dimitrova Belobradova
21. Atanas Petrov Atanasov
22. Venko Nikolov Sabrutev
23. Stoyu Theodorov Stoev
24. Alexandra Krasimirova Sterkova
25. Ivo Georgiev Mikhailov
26. Ivaylo Nikolaev Mirchev
27. Anna Marinova Bodakova
28. Martin Dimitrov Dimitrov
29. Velislav Velichkov Velichkov
30. Boyko Iliev Rashkov
31. Alexander Dimitrov Simidchiev
32. Katya Maksimova Paneva
33. Marin Mihailov Tikhomirov
34. Atanas Vladislavov Slavov
35. Radoslav Stefanov Rybarski
36. Vladislav Panchev Panev
37. Aylin Nuridin Pehlivanova
Movement for Rights and Freedoms
1. Dzhavdet Ibryam Chakyrov
2. Fatima Ismail Yildus
3. Kalin Stoyanov
4. Ivo Sevdalinov Tsanev
5. Delyan Slavchev Peevski
6. Bairam Yuzkan Bairam
7. Ayten Bayriam Sabri
6. Nikolay Georgiev Zlatarski
9. Nadia Yordanova Petrova
10. Iskra Dimitrova Mihaylova-Koparova
11. Dimitar Ivanov Avramov
12. Levent Ali Apti
13. Atije Bairyamova Aliyeva-Veli
14. Tanser Ibryam Beiti
15. Khalil Redjepov Letifov
16. Shendoan Remzi Halit
17. Nejdet Jevdet Shaban
18. Jem Yamen Yamenov
19. Stanislav Dimitrov Anastasov
20. Hamid Bari Hamid
21. Seyfi Sabri Mehmedali
"Vazrazhdane"
1. Boris Dimitrov Aladzhov
2. Kosta Georgiev Stoyanov
3. Angel Vasilev Yanchev
4. Georgi Nikolaev Georgiev
5. Ivelin Parvanov Parvanov
6. Dimo Georgiev Drenchev
7. Angel Zhekov Georgiev
8. Krustyo Stoyanov Vrachev
9. Tsoncho Tomov Ganev
10. Petar Nikolaev Petrov
11. Kostadin Todorov Kostadinov
12. Iskra Mihaylova Mihaylova