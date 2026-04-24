Election Commission Announces the 240 MPs in Bulgaria’s New Parliament

Central Election Commission on April 24 announced the names of the 240 Members of Parliament elected to Bulgaria’s 52nd National Assembly in the 19 April elections.

Progressive Bulgaria will have 131 seats, while GERB–UDF will have 39. We Continue the Change – Democratic Bulgaria (WPP–DB) will have 37 seats, Movement for Rights and Freedoms (MRF) will have 21, and Vazrazhdane will have 12 MPs.

The Central Election Commission has also published the full list of the 240 MPs, along with the distribution by parties and coalitions.

    "Progressive Bulgaria"

    1. Rositsa Atanasova Karamfilova-Blagova

    2. Rashko Georgiev Dinkov

    3. Stoyan Sergeev Trichkov

    4. Alexander Dimitrov Popov

    5. Georgi Vladov Grigorov

    6. Mileva Dimitrova Vladkova

    7. Dobrin Dobrinov Byandov

    8. Sylvia Toshkova Hristova

    9. Vitko Zdravkov Valchev

    10. Vladimir Hristov Gonchev

    11. Rumyana Zlatinova Yankova - Avramova

    12. Fatme Hasan Ramadan

    13. Plamen Aleksandrov Karashev

    14. Ilin Pavlinov Dimitrov

    15. Georgi Petkov Iliev

    16. Olga Borislavova Borisova

    17. Maria Todorova Todorova

    18. Myrolyub Adamov Adamov

    19. Mario Vassilev Smarkov

    20. Nikoleta Kostova Todorova

    21. Plamen Krasimirov Belov

    22. Yassen Shterev Shterev

    23. Yanka Tiankova

    24. Georgi Alexandrov Chakarov

    25. Diana Stancheva Dimitrova

    26. Alexander Romanov Uzunov

    27. Valentin Botev Gechevsky

    28. Tsvetomir Milotinov Tsvetanov

    29. Lilia Marinova Dimitrova

    30. Ivan Dimitrov Shishkov

    31. Georgi Hristov Mitov

    32. Mikhail Ivov Mikhailov

    33. Tihomir Evgeniev Krastev

    34. Nikolay Ivanov Kosev

    35. Danail Lalev Petkov
    36. Rumen Vassilev Munteyanov

    37. Stoyan Tonev Petrov

    38. Steliyan Stefanov Gandev

    39. Ivan Petev Demerdzhiev

    40. Yavor Iliev Gechev

    41. Ivaylo Valeriev Petrov

    42. Ivet Ivanova Goranova

    43. Tihomir Pankov Totev

    44. Dimitar Bisserov Petrov

    45. Daniela Andreeva Georgieva

    46. Dove Spasov Donev

    47. Georgi Svetlomirov Petrov

    48. Plamen Doychev Todev

    49. Milen Kolev Trifonov

    50. Vasil Todorov Filev
    51. Petar Boykov Vitanov

    52. Martin Mariov Zhlyabinkov

    53. Dimitar Trifonov Zdravkov

    54. Borislav Plamenov Georgiev

    55. Ivan Kostadinov Vachev

    56. Lorin Lyubenovich Lorinkov

    57. Antonio Vladimirov Vassilev

    58. Vladimir Milchev Nikolov

    59. Katya Hristova Staykova

    60. Petar Iliev Todorov

    61. Stefan Svilenov Svilenov

    62. Daniela Nikolova Nikolova-Karsheva

    63. Neli Delkova Karabakhchieva

    64. Hristo Simeonov

    65. Ivan Todorov Lalov

    66. Yordan Yovchev Yovchev

    67. Galin Nedelchev Durev

    68. Dimitar Balev Balev

    69. Peter Vassilev Yankov

    70. Pavlina Angelova Kovacheva

    71. Stefan Ivanov Tsankov

    72. Ivan Zapryanov Mavrodiev

    73. Malomir Vassilev Vlasov

    74. Rashid Mehmedov Uzunov

    75. Zhivka Docheva Buchukovska

    76. Emil Denkov Denkov

    77. Simeon Nenov Ivanov

    78. Krasimir Tsekov Ivanov

    79. Slavi Vassilev Vassilev

    80. Dimitar Sashev Todorov

    81. Vesela Gospodinova Momcheva - Town

    82. Dimitar Ivanov Kanev

    83. Ivaylo Hristov Hristov

    84. Valentin Petkov Petrov

    85. Peter Raychev Stoychev

    86. Stefan Atanasov Sabrutev

    87. Mihaela Milcheva Dotsova

    88. Daniel Slaveev Parushev

    89. Dinko Lyubomirov Stransky

    90. Nihal Fehmieva Yuzergan

    91. Zdravko Aleksandrov Ognyanov

    92. Irina Slavchova Asiova-Diamant

    93. Ivan Georgiev Golomeev

    94. Svetla Valkanova Kojabasheva

    95. Stefan Alexandrov Belchev

    96. Alexandra Yovcheva Valcheva

    97. Vasil Ivanov Goranov

    98. Ivan Dimitrov Yanev

    99. Vladimir Petrov Rakov

    100. Neli Nikolaeva Andreeva

    101. Rumen Radev

    102. Konstantin Vassilev Prodanov

    103. Rumyana Lyubenova Petrova

    104. Todor Ilichov Barbolov

    105. Assen Iliev Babachev

    106. Ivan Ilchev Angelov

    107. Momchil Viktorov Terziyski

    108. Rumen Angelov Milanov

    109. Anton Konstantinov Kutev

    110. Todor Lyubenov Jikov

    111. Zdravko Markov Markov

    112. Boyko Aleksandrov Mladenov

    113. Alexander Georgiev Pulev

    114. Krum Vladimirov Nedelkov

    115. Elena Margaritova Noneva

    116. Vyara Radkova Petrova

    117. Mariam Sarkis Sakuz

    118. Krasimir Andreev Papazov

    119. Ilko Penkov Iliev

    120. Georgi Petrov Georgiev

    121. Dimitar Zhelyazkov Stoyanov

    122. Radoslav Yordanov Valchev

    123. Svetlana Ruseva Mitosheva

    124. Desislava Nikolaeva Kostova

    125. Nadezhda Borisova Koleva - Stoycheva

    126. Yavor Ivanov Plashilski

    127. Stella Petkova Zagorcheva-Serafimova

    128. Milena Nikolova Nedeva

    120. Encho Angelov Keryazov

    130. Stoyan Petkov Petkov

    131. Ivan Dragomirov Dimitrov

    GERB-UDF

    1. Stefan Apostolov Apostolov

    2. Rosen Dimitrov Zhelyazkov

    3. Georgi Ivanov Georgiev

    4. Zhecho Donchev Stankov

    5. Lyuben Lyubenov Dilov

    6. Vladislav Ivanov Goranov

    7. Maria Zlatkova Dimitrova

    8. Evgeni Georgiev Dyankov

    9. Kostadin Georgiev Angelov

    10. Rositsa Lyubenova Kirova

    11. Krasen Georgiev Krastev

    12. Tomislav Peikov Donchev

    13. Denitsa Evgenieva Sacheva

    14. Hristo Bogomilov Terziiski

    15. Nikolay Nankov Nankov

    16. Rumen Dimitrov Hristov

    17. Stefan Nedelchev Mirev

    18. Georg Danielov Georgiev

    19. Valery Plamenov Lachovsky

    20. Boyko Metodiev Borisov

    21. Krasimir Borislavov Terziev

    22. Tsveta Valcheva Karayancheva

    23. Temenuzhka Petrova Petkova

    24. Milen Stoychev Deliiski

    25. Desislava Zhekova Taneva

    26. Krasimir Mitkov Sabev

    27. Raya Nazar Nazarian

    28. Toma Lyubomirov Bikov

    29. Alexander Koychev Ivanov

    30. Delyan Alexandrov Dobrev

    31. Yordanka Assenova Fandakova

    32. Stefan Antonov Arsov

    33. Lachezar Bogomilov Ivanov

    34. Mladen Naydenov Marinov

    35. Valentin Mirchov Milushev

    36. Krasimir Georgiev Valchev

    37. Iliana Petkova Zhekova

    38. Georgi Tenev Stankov

    39. Daniel Pavlov Mitov

    We Continue the Change-Democratic Bulgaria

    1. Nikolay Denkov Denkov

    2. Miroslav Nikolaev Ivanov

    3. Dimitar Georgiev Naydenov

    4. Pavel Dimitrov Popov

    5. Stella Dimitrova Nikolova

    6. Kaloyan Toshkov Ivanov

    7. Yordan Ivov Terziiski

    8. Lyuben Ivanov

    9. Bogomil Ivanov Petkov

    10. Svilen Petrov Trifonov

    11. Ivaylo Valentinov Shotev

    12. Bogdan Valeriev Bogdanov

    13. Assen Vassilev

    14. Chilo Lyudmylov Popov

    15. Yordan Yavorov Ivanov

    16. Jipo Nikolov Jipov

    17. Nadezhda Georgieva Yordanova

    18. Tatiana Slavova Sultanova - Siveva

    19. Bozhidar Plamenov Bojanov

    20. Elisaveta Dimitrova Belobradova

    21. Atanas Petrov Atanasov

    22. Venko Nikolov Sabrutev

    23. Stoyu Theodorov Stoev

    24. Alexandra Krasimirova Sterkova

    25. Ivo Georgiev Mikhailov

    26. Ivaylo Nikolaev Mirchev

    27. Anna Marinova Bodakova

    28. Martin Dimitrov Dimitrov

    29. Velislav Velichkov Velichkov

    30. Boyko Iliev Rashkov

    31. Alexander Dimitrov Simidchiev

    32. Katya Maksimova Paneva

    33. Marin Mihailov Tikhomirov

    34. Atanas Vladislavov Slavov

    35. Radoslav Stefanov Rybarski

    36. Vladislav Panchev Panev

    37. Aylin Nuridin Pehlivanova

    Movement for Rights and Freedoms

    1. Dzhavdet Ibryam Chakyrov

    2. Fatima Ismail Yildus

    3. Kalin Stoyanov

    4. Ivo Sevdalinov Tsanev

    5. Delyan Slavchev Peevski

    6. Bairam Yuzkan Bairam

    7. Ayten Bayriam Sabri

    6. Nikolay Georgiev Zlatarski

    9. Nadia Yordanova Petrova

    10. Iskra Dimitrova Mihaylova-Koparova

    11. Dimitar Ivanov Avramov

    12. Levent Ali Apti

    13. Atije Bairyamova Aliyeva-Veli

    14. Tanser Ibryam Beiti

    15. Khalil Redjepov Letifov

    16. Shendoan Remzi Halit

    17. Nejdet Jevdet Shaban

    18. Jem Yamen Yamenov

    19. Stanislav Dimitrov Anastasov

    20. Hamid Bari Hamid

    21. Seyfi Sabri Mehmedali

    "Vazrazhdane"

    1. Boris Dimitrov Aladzhov

    2. Kosta Georgiev Stoyanov

    3. Angel Vasilev Yanchev

    4. Georgi Nikolaev Georgiev

    5. Ivelin Parvanov Parvanov

    6. Dimo Georgiev Drenchev

    7. Angel Zhekov Georgiev

    8. Krustyo Stoyanov Vrachev

    9. Tsoncho Tomov Ganev

    10. Petar Nikolaev Petrov

    11. Kostadin Todorov Kostadinov

    12. Iskra Mihaylova Mihaylova

