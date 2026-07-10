Елитът на конния спорт се събира в Приморско, гледайте втория турнир за Купа България по БНТ 3

Надпреварата по конен спорт за Купа България продължава в Приморско. След оспорвания старт в Панагюрище, най-добрите коне и ездачи в дисциплината прескачане на препятствия се отправят към морето за втория турнир.

Двудневното състезание на 11 и 12 юли ще се проведе на стадион ММЦ Приморско и ще бъде излъчено пряко по БНТ 3. Началният час на преките предавания е 18:00.

Третият турнир ще се проведе в Албена на 15 и 16 юли и отново ще бъде излъчен на живо в ефира на БНТ.