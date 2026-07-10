Адриан Кампос Джуниър: Никола Цолов заслужава да бъде във Формула 1

Честно казано, надявам се Никола Цолов да има възможността да участва във Формула 1. Заслужава го. Това каза Адриан Кампос Джуниър, който е директор на отбора на "Кампос Рейсинг" във Формула 2, цитиран от вестник "Мундо Депортиво".

Според информация на Sky Петер Байер, който е изпълнителен директор на "Рейсинг Бул", е потвърдил, че Цолов ще направи проби със стара версия на болид във Формула 1, за да се подготви за свободни тренировки в кралската категория на моторния спорт.

Цолов е част от академията на Ред Бул, която има контрол върху двата отбора. Според информацията, че Цолов е близо до постоянно място във Формула 1 самият Байер заяви, че "Цолов върши страхотна работа, но засега това са само слухове".

Българския лъв, както е наричан Никола Цолов, в момента е едноличен лидер във Формула 2, като изпревари италианския пилот Габриеле Мини след двете си победи на Гран при на Великобритания на "Силвърстоун".

"Правим това, което трябва да правим правилно. Дадохме му добра кола, но Никола и този, който прави разликата. Прави го с голяма лекота и това изненадва всички", каза още Кампос.

"За да бъда частен, ме остави без думи с двойната победа. Никога не съм вярвал, че това ще се случи тук. В миналото това стана и с Исак Аджар, но в последните години сме имали много проблеми", призна шефът.