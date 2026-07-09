Промениха часовете на полуфиналите при мъжете на Уимбълдън

Първият полуфинал при мъжете на Уимбълдън ще противопостави английското откритие Артър Фери и шампиона от "Ролан Гарос" Александър Зверев, съобщиха организаторите, които обявиха програмата днес. Този мач ще започне в петък от 15:30 часа българско време и е преди сблъсъка между световния номер 1 Яник Синер и рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович.

Редът на мачовете е изненада, тъй като Зверев и Фери изиграха своите четвъртфинали в сряда и ще имат по-малко време за възстановяване от Синер и Джокович, които се класираха за финалното каре още във вторник.