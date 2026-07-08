Артър Фери продължи сензационния си поход на Уимбълдън и се класира за полуфиналите

Артър Фери продължава да бъде голямата сензация на тазгодишното издание на Уимбълдън. Британският тенисист се класира за полуфиналите на турнира от Големия шлем, след като победи убедително италианеца Флавио Коболи с 6:4, 7:6(4), 6:0.

След две изтощителни петсетови битки в предишните кръгове, този път Фери демонстрира впечатляваща ефективност и не остави шансове на своя съперник. Британецът наложи разнообразен стил на игра, използвайки отлично слайса си, с който неутрализира мощните удари на Коболи и го принуди към множество непредизвикани грешки.

За 114-ия в световната ранглиста това е най-голямата победа в професионалната му кариера. Преди началото на турнира той имаше само едно достигане до четвъртфинал на състезание от ATP тура, а сега се превърна в най-ниско ранкирания тенисист от 2014 година насам, достигнал до полуфиналите на Уимбълдън.

Фери влиза в историята и като първия състезател с "уайлд кард“, който достига до полуфиналите на турнира след легендарния Горан Иванишевич. Хърватинът постигна това през 2001 година, когато впоследствие триумфира с титлата на свещената трева в Лондон.

Любопитното е, че британецът вече за втори път в последните три турнира от Големия шлем елиминира Флавио Коболи, след като го победи и в първия кръг на Откритото първенство на Австралия. Сега пред Артър Фери предстои най-голямото предизвикателство в кариерата му – битката за място във финала на Уимбълдън.