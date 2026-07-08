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Артър Фери продължи сензационния си поход на Уимбълдън и се класира за полуфиналите

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Спорт
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Британецът стана първият участник с "уайлд кард“ след Горан Иванишевич през 2001 година, достигнал до последните четирима в Лондон

артър фери продължи сензационния поход уимбълдън класира полуфиналите
Снимка: AP Photo
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Артър Фери продължава да бъде голямата сензация на тазгодишното издание на Уимбълдън. Британският тенисист се класира за полуфиналите на турнира от Големия шлем, след като победи убедително италианеца Флавио Коболи с 6:4, 7:6(4), 6:0.

След две изтощителни петсетови битки в предишните кръгове, този път Фери демонстрира впечатляваща ефективност и не остави шансове на своя съперник. Британецът наложи разнообразен стил на игра, използвайки отлично слайса си, с който неутрализира мощните удари на Коболи и го принуди към множество непредизвикани грешки.

За 114-ия в световната ранглиста това е най-голямата победа в професионалната му кариера. Преди началото на турнира той имаше само едно достигане до четвъртфинал на състезание от ATP тура, а сега се превърна в най-ниско ранкирания тенисист от 2014 година насам, достигнал до полуфиналите на Уимбълдън.

Фери влиза в историята и като първия състезател с "уайлд кард“, който достига до полуфиналите на турнира след легендарния Горан Иванишевич. Хърватинът постигна това през 2001 година, когато впоследствие триумфира с титлата на свещената трева в Лондон.

Любопитното е, че британецът вече за втори път в последните три турнира от Големия шлем елиминира Флавио Коболи, след като го победи и в първия кръг на Откритото първенство на Австралия. Сега пред Артър Фери предстои най-голямото предизвикателство в кариерата му – битката за място във финала на Уимбълдън.

#Артър Фери #Уимбълдън 2026

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