Елизара Янева доближава Виктория Томова в ранглистата

Виктория Томова продължава да бъде първа ракета на България в женския тенис, но все по-близо до нея е Елизара Янева.

В публикуваната днес ранглиста на WTA Томова отстъпи седем места до номер 174. От своя страна 19-годишна полуфиналистката от WTA 125 турнира в Бреша пловдивчанка прелетя 28 позиции до рекордната за нея 201-а.

И двете започват утре участие в квалификациите на Уимбълдън.

В първите 500 от българските състезателки са още Изабелла Шиникова (№367), Росица Денчева (№410), Лидия Енчева, която е на върховото за нея 415-о място, Денислава Глушкова (№444), Лиа Каратанчева (№472) и Гергана Топалова (№492).

На върха няма промени. Води Арина Сабаленка (Беларус), следвана от Елена Рибакина (Казахстан) и Ига Швьонтек (Полша).