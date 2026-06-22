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Елизара Янева доближава Виктория Томова в ранглистата

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Спорт
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И двете започват утре участие в квалификациите на Уимбълдън.

елизара янева класира първи път полуфинал турнир сериите wta 125

Виктория Томова продължава да бъде първа ракета на България в женския тенис, но все по-близо до нея е Елизара Янева.

В публикуваната днес ранглиста на WTA Томова отстъпи седем места до номер 174. От своя страна 19-годишна полуфиналистката от WTA 125 турнира в Бреша пловдивчанка прелетя 28 позиции до рекордната за нея 201-а.

И двете започват утре участие в квалификациите на Уимбълдън.

В първите 500 от българските състезателки са още Изабелла Шиникова (№367), Росица Денчева (№410), Лидия Енчева, която е на върховото за нея 415-о място, Денислава Глушкова (№444), Лиа Каратанчева (№472) и Гергана Топалова (№492).

На върха няма промени. Води Арина Сабаленка (Беларус), следвана от Елена Рибакина (Казахстан) и Ига Швьонтек (Полша).

#ранглиста WTA # Виктория Томова #Елизара Янева

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