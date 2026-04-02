Елизара Янева и Лидия Енчева отпаднаха на четвъртфиналите в Нант

Българските тенисистки Елизара Янева и Лидия Енчева отпаднаха на четвъртфиналите на единично на турнира на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Янева загуби от Желин Вандром (Белгия) с 3:6, 5:7 за 78 минути на корта.

Българката не удържа три пъти подаването си в първия сет, а във втората част имаше преднина от 5:4 след пробив, но съперничката й взе следващите три гейма, а с това и срещата.

Енчева отстъпи пред поставената под номер 1 в схемата Мона Бартел (Германия) с 5:7, 2:6 за час и 33 минути игра.

Националката допусна пробив в последния гейм на първата част, а във втория сет след 2:1 загуби пет поредни гейма и отпадна от надпреварата.