Елизара Янева отстъпи драматично във втория кръг на турнир в Търнава

18-годишната българка бе елиминирана след тричасов сблъсък.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Елизара Янева отпадна драматично във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в зала в Търнава (Словакия) с награден фонд от 60 000 щатски долара.

18-годишната българка отстъпи със 7:5, 4:6, 6:7(5) от Йелин Вандроме, която е шампионка от US Open при девойките през тази година. Срещата продължи точно три часа.

Янева успя да навакса пасив от 1:4 и 3:5 в третата решителна част, като след това се стигна до тайбрек. В него тя поведе с 5-4, но загуби следващите три точки, а с това и мача. На старта на турнира българката разгроми с 6:3, 6:0 Елена Бертя (Румъния), която е №304 в световната ранглиста

Предната седмица Елизара Янева игра финал на друг турнир в Търнава с награден фонд 40 хиляди долара.

