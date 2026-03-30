Елизара Янева с убедителна победа на турнир в Нант

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Янева победи на старта с 6:4, 6:0 №239 в световната ранглиста Ева Гереро Алварес (Испания). Срещата продължи 73 минути.

Българката допусна пробив още в първия гейм на мача, но веднага отговори с рибрейк за 1:1. Срещата беше равностойна до 4:4, като след това Янева показа значително по-високата си класа и спечели следващите осем гейма, за да триумфира с победата.

Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена Синю Гао (Китай) и квалификантката Изабела Шербан (Италия).

Друга националка на България, Лидия Енчева, премина успешно квалификациите с две победи. В първия кръг на основната схема 19-годишната Енчева ще играе срещу друга квалификантка Мина Ходжич (Германия).