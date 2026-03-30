БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение...
Чете се за: 04:45 мин.
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA...
Чете се за: 04:47 мин.
Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден
Чете се за: 05:30 мин.
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в...
Чете се за: 00:45 мин.
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева с убедителна победа на турнир в Нант

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Янева победи на старта с 6:4, 6:0 №239 в световната ранглиста Ева Гереро Алварес (Испания). Срещата продължи 73 минути.

Българката допусна пробив още в първия гейм на мача, но веднага отговори с рибрейк за 1:1. Срещата беше равностойна до 4:4, като след това Янева показа значително по-високата си класа и спечели следващите осем гейма, за да триумфира с победата.

Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена Синю Гао (Китай) и квалификантката Изабела Шербан (Италия).

Друга националка на България, Лидия Енчева, премина успешно квалификациите с две победи. В първия кръг на основната схема 19-годишната Енчева ще играе срещу друга квалификантка Мина Ходжич (Германия).

#Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Най-четени

Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:02 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Чете се за: 04:45 мин.
По света
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ