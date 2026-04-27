Елизара Янева се класира за основната схема във Висбаден

Надпреварата е от категория W100.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за основната схема на силния турнир на клей от категория W100 във Висбаден, Германия.

19-годишната българка постигна две убедителни победи в квалификациите. Янева стартира с успех с 6:1, 6:1 над представителката на домакините Лаура Бьонер (Германия), а във втория кръг се наложи с 6:3, 6:3 срещу световната №374 Наталия Волушчук (Украйна).

Българката спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 в първия сет срещу Волушчук, а във втората част навакса изоставане от 0:2, за да триумфира с крайното 6:3.

Изабелла Шиникова също започна с победа в квалификациите след 6:2, 6:1 над Фиона Прадт (Германия), но във втория кръг отстъпи с 1:6, 1:6 на Полина Склиар (Украйна).

