Елизара Янева загуби във втория кръг на сингъл на турнир във Франция

Елизара Янева отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис за жени на твърда настилка в зала в Кроаси-Бобур (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка загуби от белгийката Желин Вандром с 6:1, 4:6, 2:6 след почти два часа игра.

Янева взе първия сет със серия от пет поредни гейма, а във втората част тя на два пъти навакса брейк пасив, но при 4:5 загуби за трети път подаването си, а с това и сета. В третата част тя проби за 2:1, но след това Вандром спечели пет последователни гейма, а с това и мача.

В надпреварата на двойки българската тийнейджърка си партнира с Елена Малигина (Естония), а в първия кръг те ще срещнат по-късно днес водачките в схемата Мадлийн Бруукс и Амелия Райецки (Великобритания).