Елза Жакмо продължава със силното си представяне в Гуадалахара

Елза Жакмо се класира за полуфиналите на турнира по тенис за жени WTA 500 на твърди кортове в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

Французойката записа обрат срещу шестата подставена Татяна Мария от Германия – 3:6, 6:4, 6:4 в двубой продължил 2:14 часа.

Преди това Жакмо елиминира и №1 в схемата на състезанието - Елизе Мертенс (Белгия).

Следващата ѝ съперничка ще бъде колумбийката Емилиана Аранго, която победи канадката Марина Стакушич – 6:2, 6:3.

17-годишната Ива Йович продължи впечатляващото си представяне, елиминирайки Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 6:3, 3:6, 7:6 (6) и достигна за първи път в кариерата си до полуфиналите на турнир от WTA.

Американката ще спори за място на финал с Никола Бартункова от Чехия, която отстрани защитаващата титлата си и поставената под №4 Магдалена Фрех (Полша) - 7:5, 6:4.