Ема Айхер триумфира в Тарвизио

Ема Айхер триумфира в супергигантския слалом в Тарвизио от Световната купа по ски алпийски дисциплини. 22-годишната германка финишира за 1:14.04 минути, записвайки четвърта победа в кариерата си за Големия кристален глобус и втора през настоящия сезон.

На второ място остана легендата Линдзи Вон, изоставайки с едва 0.27 секунди, а бронзовото отличие отиде при чехкинята Естер Ледецка. Лидерът в дисциплината София Годжа завърши шеста.

След 21 старта в Световната купа начело в генералното класиране е Микаела Шифрин, пред швейцарката Камий Раст и Айхер. В подреждането за супергигантския слалом води София Годжа, следвана от Линдзи Вон.

Следващият старт при жените е гигантски слалом в Кронплац на 20 януари.