Емил Геров подписа професионален договор с Локо София

Юношата на Локомотив (София) Емил Геров подписа професионален договор с родния си клуб, съобщиха от ръководството на столичани. Срокът на контракта е за следващите три сезона.

Геров, който играе като защитник, е роден на 4 юни 2007 година и прекарва цялата си юношеска кариера в школата на "червено-черните".

В последните три двубоя от Първа лига през този месец той попадна и в групата на представителния тим, но все още не е направил официален дебют за "железничарите".