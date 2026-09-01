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Емоционален край за Стан Вавринка на US Open

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Спорт
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Швейцарецът изигра последния си мач на турнир от Големия шлем.

емоционален стан вавринка open
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Стан Вавринка изигра последния си мач от Големия шлем. 41-годишният швейцарец отпадна още в първия кръг на US Open след поражение от Матео Беретини с 6:7(4), 6:7(3), 0:6.

Изминаха 20 години, откакто за първи път дойдох в Ню Йорк“, каза Вавринка по време на церемонията след мача. „Спомням си първия път, когато дойдох тук. За мен беше впечатляващо да усетя атмосферата и енергията на Ню Йорк и този турнир. Но през годините получих толкова много подкрепа и любов. Благодарение на вас (феновете) наистина се наслаждавах и намирах начин да играя най-добрия си тенис тук.

Двубоят се превърна в емоционално изпращане за трикратния шампион от Големия шлем. Въпреки загубата Вавринка получи бурната подкрепа на публиката, която аплодираше всяко негово спечелено разиграване.

US Open заема специално място в кариерата на швейцареца. Именно в Ню Йорк през 2016 г. той спечели третата си титла от Големия шлем, след като на финала победи Новак Джокович.

Тази вечер отново беше една от причините да продължа да играя до 41 години“, обърна се Вавринка към публиката. „Заради моменти като тези, които ми подарихте тази вечер, които ни подарихте тази вечер. Това е един невероятен спорт.

Вавринка получи покана за участие в турнира в последния момент, което даде възможност на бившия №3 в света да сложи край на участията си в четирите турнира от Големия шлем именно в Ню Йорк.

41-годишният швейцарец, който дебютира в основната схема на US Open през 2005 г., завършва кариерата си в турнира с баланс от 46 победи и 17 загуби. Освен титлата си през 2016 г., Вавринка достигна полуфиналите през 2013 и 2015 г.

Изключително съм благодарен за поканата, защото за мен беше важно да получа възможността да завърша участията си във всичките четири турнира от Големия шлем именно тук, в Ню Йорк“, сподели Вавринка. „Със сигурност ще ми липсва. Ще ми липсва много“, каза още Вавринка.

#US Open 2026 #Стан Вавринка #Матео Беретини

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