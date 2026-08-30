Енчо Керязов даде официалния старт на ATP "Чалънджър 50“ в Пловдив

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов официално откри тенис турнира от сериите ATP "Чалънджър 50“ в Пловдив. Надпреварата започна на кортовете на ТК "Локомотив“, където българските представители ще получат възможност да трупат опит и точки в професионалния тур.

На церемонията присъстваха още областният управител на Пловдив Георги Янев и една от най-успешните български тенисистки Цветана Пиронкова. Бившата полуфиналистка от "Уимбълдън“ получи специален плакет от Българската федерация по тенис.

Керязов акцентира върху значението на домакинството на международни турнири и възможностите, които те предоставят на младите български състезатели.

"Организирането на тези турнири показва доверието на международната федерация по тенис към Българската федерация по тенис. Те дават една прекрасна възможност на нашите млади тенисисти да натрупат опит“, заяви министърът на младежта и спорта.

Официалното откриване беше съпътствано и от специална програма с участието на ансамбъл "Тракия“ и гайдарите от формация "Наздравица“.

Четирима българи ще започнат директно от основната схема на сингъл. Националът за Купа "Дейвис“ Пьотр Нестеров си осигури участие благодарение на позицията си в ранглистата. Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров получиха "уайлд кард“ от Българската федерация по тенис.

Сериозно ще бъде българското присъствие и при двойките, където участие ще вземат общо осем родни тенисисти.

Това е третият турнир от тази категория, който се провежда на базата на ТК "Локомотив“ в Пловдив през настоящата година. Тенисът на високо международно ниво в града ще продължи и през септември.

Между 20 и 27 септември същите кортове ще приемат турнир от сериите ATP Challenger 75, който ще бъде с награден фонд от 97 640 евро.

Входът за всички срещи от настоящата надпревара в Пловдив е свободен.