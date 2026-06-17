Ерве Ренар: Да поема тима на Тунис е мотивиращо предизвикателство

Новият селекционер на Тунис Ерве Ренар заяви, че е мотивиран от предизвикателството да поеме ръководството на отбора, след като неговият предшественик Сабри Ламуши беше уволнен след загубата с 1:5 от Швеция в първия мач от световното първенство.

"Когато федерацията се свърза с мен, не се поколебах нито за секунда. Това е предизвикателство, което не е лесно, но е мотивиращо", каза той на пресконференция във вторник, след като пристигна в Монтерей, за да води тренировка вечерта.

Уволнението на Ламуши бележи първата жертва като треньор на турнира. Преди уволнението си той каза на пресконференция, че "твърде много грешки" са довели до "болезнената" загуба в неделя, когато шведските нападатели разкъсаха защитата на Тунис на парчета.

Сънародникът му Ренар, два пъти носител на Купата на африканските нации, има значителен треньорски опит. Той ръководеше Саудитска Арабия на световното първенство през 2022 година в Катар и ги изведе до паметна победа над евентуалните шампиони Аржентина в груповата фаза.

Ренар замина, за да бъде треньор на френския женски отбор на световното първенство през 2023 и на Олимпийските игри в Париж на следващата година, преди да се завърне в Саудитска Арабия и да помогне на мъжкия отбор да се класира за трети пореден Мондиал.

57-годишният специалист каза, че се е срещнал за кратко с отбора на Тунис във вторник следобед, след като е пристигнал с полет от Париж, и добави, че атмосферата е била много добра.

"Просто им казах трябва да държим главите си високо, трябва да продължим напред. "Вие сте тук, за да представлявате страната, Тунис. Това е чест, това е дълг. И ние сме длъжни на себе си да се представим много по-добре от резултата в първия мач", разкри какво е казал той пред репортерите.

Ренар каза, че съчувства на 54-годишния Ламуши, когото познава лично, добавяйки, че е платил цената за слабото представяне на Тунис в неделя.