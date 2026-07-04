Ерве Ренар се раздели с националния отбор на Тунис след отпадането от световното първенство

Ерве Ренар вече не е селекционер на националния отбор на Тунис. 57-годишният френски специалист обяви раздялата си с тима, след като северноафриканците отпаднаха още в груповата фаза на световното първенство по футбол.

Тунис завърши участието си на Мондиал 2026 с поражение с 1:3 от Нидерландия в последния си мач и не успя да запише нито една победа в турнира.

„Моето приключение спира тук“, написа Ренар в профила си в Инстаграм. Той благодари на Тунизийската футболна федерация за възможността да води отбора на световното първенство и заяви, че за него е било чест да бъде начело на националния тим.

Френският треньор пое Тунис по време на шампионата, заменяйки Сабри Ламуши. Очакванията към отбора бяха високи след впечатляващото представяне в квалификациите, където тунизийците не допуснаха нито едно попадение. На финалите обаче тимът инкасира общо 12 гола в трите си мача и записа едно от най-слабите защитни представяния на турнира.