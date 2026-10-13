Есенната прогноза на МВФ: Повишена инфлация и понижен растеж в България

Международният валутен фонд повиши рязко прогнозата си за очакваната средногодишна инфлация в България от 3,8 на 4,9 на сто спрямо пролетната си оценка.

В октомврийското издание на доклада си „Световни икономически перспективи“ МВФ понижава и прогнозата за растежа на българската икономика през 2026 г. от 2,8 на 2,6 на сто. Фондът очаква дефицитът по текущата сметка да достигне 8 на сто от брутния вътрешен продукт през 2026 г. при прогнозирани през април 4 на сто.

Прогнозата е за забавяне на икономическия растеж в еврозоната до 1,1 процента през тази година поради високите разходи за енергия и слабото потребителско доверие. Прогнозата на фонда за глобалния икономически растеж през 2026 г. е повишена до 3,1 процента. Въпреки това високите цени на горивата представляват значителен риск, особено за страните с по-ниски доходи, които са изключени от бума на инвестициите в изкуствен интелект, добавят от фонда.