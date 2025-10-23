Есента в летен режим: до 23 градуса и още слънце преди дъждовния уикенд

Сутрините идват с мъгла и хлад, особено в низините и около реките, но през деня слънцето ще си пробива път, най-вече над Северна България. На юг ще е по-капризно – повече облаци и тук-там слаб дъжд. Вятърът ще е от юг-югозапад, лек до умерен, но достатъчен, за да раздвижи листата.

Температурите обаче ще са почти пролетни – между 18° и 23°, в София около 20°.

По морето – приятна есен: 19°–22°, водата е топла – 17°–19°, а морето спокойно, 2–3 бала.

В планините времето ще е смесено – слънце, облаци и леки превалявания, с вятър, който може да стане и по-силен. На 1200 м ще е около 14°, а на 2000 м – 8°.

От петък нататък есента ще покаже и по-дъждовната си страна – облаци, превалявания и силен югозападен вятър.

Събота ще е по-спокойна, с облаци и малко дъжд на северозапад, а в неделя облаците пак ще се върнат, особено в Западна и Северна България.

Понеделник обещава по-сериозни валежи почти навсякъде – и да, чадърът вече ще е задължителен.

Топлото време обаче още няма да си тръгне напълно – есента просто си играе на „пролет за ден – дъжд за два“.