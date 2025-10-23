БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Есента в летен режим: до 23 градуса и още слънце преди дъждовния уикенд

Чете се за: 01:27 мин.
облаците изгрява слънце
Сутрините идват с мъгла и хлад, особено в низините и около реките, но през деня слънцето ще си пробива път, най-вече над Северна България. На юг ще е по-капризно – повече облаци и тук-там слаб дъжд. Вятърът ще е от юг-югозапад, лек до умерен, но достатъчен, за да раздвижи листата.

Температурите обаче ще са почти пролетни – между 18° и 23°, в София около 20°.
По морето – приятна есен: 19°–22°, водата е топла – 17°–19°, а морето спокойно, 2–3 бала.

В планините времето ще е смесено – слънце, облаци и леки превалявания, с вятър, който може да стане и по-силен. На 1200 м ще е около 14°, а на 2000 м – 8°.

От петък нататък есента ще покаже и по-дъждовната си страна – облаци, превалявания и силен югозападен вятър.
Събота ще е по-спокойна, с облаци и малко дъжд на северозапад, а в неделя облаците пак ще се върнат, особено в Западна и Северна България.

Понеделник обещава по-сериозни валежи почти навсякъде – и да, чадърът вече ще е задължителен.
Топлото време обаче още няма да си тръгне напълно – есента просто си играе на „пролет за ден – дъжд за два“.

Студено утро, но слънчев понеделник – времето се затопля през седмицата
Студено утро, но слънчев понеделник – времето се затопля през седмицата
Слънце, но с хладен полъх – есента се настанява удобно
Чете се за: 01:25 мин.
Облачен уикенд, после идва малко слънце
Чете се за: 01:52 мин.
Лошо време в Гърция: предупреждение за силни дъждове и наводнения през уикенда
Чете се за: 01:17 мин.
Циклоните идват, после настъпва тихо и топло „сиромашко лято"
Чете се за: 01:27 мин.
Времето днес: До 20°, повече облаци на юг и изток
Чете се за: 00:45 мин.

