Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 02:45 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Лошо време в Гърция: предупреждение за силни дъждове и наводнения през уикенда

Чете се за: 01:17 мин.
втора жертва наводненията гърция вижте тежка ситуацията снимки
Гръцките власти издадоха спешно предупреждение за проливни дъждове и опасност от наводнения през уикенда. Пътната полиция дори съветва – „Избягвайте пътувания до Гърция тези дни“.

Според синоптиците циклон с мощни валежи и гръмотевични бури вече обхваща страната. Най-сериозно засегнати са Йонийските острови, където остров Корфу е под пороен дъжд.

В следващите 24 часа бурята ще се разпространи почти навсякъде, предупреждават от Гражданска защита.
Хората, живеещи на приземни етажи и собствениците на магазини, трябва да вземат мерки срещу наводнения.

Екстремно време се очаква в Атика, Спорадите, Евия и Тесалия, където вече има залети пътища. Полицията призовава шофьорите да карат внимателно и да спазват ограниченията.

Фериботите също може да спрат движението си заради силните ветрове, а рибарите и собствениците на яхти са предупредени да не излизат в открито море поне до понеделник.

Пожарната и спасителните служби са в пълна готовност да реагират при нужда.

