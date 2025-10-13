Времето днес: До 20°, повече облаци на юг и изток

Днес температурите ще се движат между 15° и 20°, в София около 16°. Сутринта ще е хладно – между 5° и 10°, на места с мъгли и ниски облаци.

През деня ще има повече облаци в южната и източната част на страната, докато на север ще е по-слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

По Черноморието сутринта ще е слънчево, но по-късно ще се заоблачи. Температурата на морската вода е около 18°–19°, а вълнението – леко.

В планините ще е по-хладно – 11° на 1200 м и около 5° на 2000 м, с умерен северозападен вятър.

Денят ще е 11 часа и 9 минути, а Луната е в последна четвърт.