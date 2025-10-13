БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Времето днес: До 20°, повече облаци на юг и изток

Чете се за: 00:45 мин.
топло времето сряда
Днес температурите ще се движат между 15° и 20°, в София около 16°. Сутринта ще е хладно – между 5° и 10°, на места с мъгли и ниски облаци.

През деня ще има повече облаци в южната и източната част на страната, докато на север ще е по-слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

По Черноморието сутринта ще е слънчево, но по-късно ще се заоблачи. Температурата на морската вода е около 18°–19°, а вълнението – леко.

В планините ще е по-хладно – 11° на 1200 м и около 5° на 2000 м, с умерен северозападен вятър.

Денят ще е 11 часа и 9 минути, а Луната е в последна четвърт.

Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете
Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете
Ветровито, но почти без дъжд: какво време ни очаква днес Ветровито, но почти без дъжд: какво време ни очаква днес
Чете се за: 01:07 мин.
Големи наводнения в Мексико Големи наводнения в Мексико
Чете се за: 01:00 мин.
Времето за събота, 11 октомври: Дъжд сутрин, слънце следобед Времето за събота, 11 октомври: Дъжд сутрин, слънце следобед
Чете се за: 00:50 мин.
Силно земетресение разтърси Филипините, има предупреждение за цунами Силно земетресение разтърси Филипините, има предупреждение за цунами
Чете се за: 00:57 мин.
Децата в Царево се връщат на училище. Червен код за валежи в 7 области Децата в Царево се връщат на училище. Червен код за валежи в 7 области
Чете се за: 00:37 мин.

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък
Чете се за: 04:37 мин.
Европа
