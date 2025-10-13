ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни

"Има такъв народ"са оттеглили спорния си законопроект за изменения в Наказателния кодекс. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

В края на миналата седмица от ИТН предложиха тиражирането на лична информация без разрешение, да се наказва със затвор от 1 до 6 години. С мотива, че настоящата гражданскоправна защита на личния живот вече не е достатъчна, заради развитието на съвременните технологии и комуникации.

Предложението бе подкрепено в Правната комисия на НС с 14 гласа "за". В знак на несъгласие дългогодишният сценарист на „Шоуто на Слави“ – Иво Сиромахов обяви, че напуска телевизия „Седем осми“.