ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни

У нас
Тошко Йорданов
Снимка: БТА
"Има такъв народ"са оттеглили спорния си законопроект за изменения в Наказателния кодекс. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

В края на миналата седмица от ИТН предложиха тиражирането на лична информация без разрешение, да се наказва със затвор от 1 до 6 години. С мотива, че настоящата гражданскоправна защита на личния живот вече не е достатъчна, заради развитието на съвременните технологии и комуникации.

Предложението бе подкрепено в Правната комисия на НС с 14 гласа "за". В знак на несъгласие дългогодишният сценарист на „Шоуто на Слави“ – Иво Сиромахов обяви, че напуска телевизия „Седем осми“.

