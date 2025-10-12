БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете

Чете се за: 01:37 мин.
Последствията от климатичните промени

Климатичните промени и човешката дейност поставят бреговете на Нова Зеландия под сериозен риск, показва нов доклад на Министерството на околната среда. Според него над 219 000 жилища, на стойност 180 милиарда новозеландски долара, вече са в зони с опасност от наводнения.

До 2060 г. около 1300 крайбрежни домове може да пострадат от екстремни климатични събития, като бурни приливи и повишаване на морското равнище.

Учените предупреждават, че затоплянето и окисляването на океаните засягат морския живот и риболова – важен сектор, който осигурява над 14 000 работни места. В последните години във водите на страната са се появили 428 нови морски вида, като 266 вече са се установили трайно, променяйки морската екосистема.

Същевременно дюните, влажните зони и естествената растителност, които пазят бреговете от ерозия, изчезват или се заменят с урбанизирани терени.

Учени като Катрин Стоукс предупреждават, че животът край океана става все по-несигурен – не само заради наводненията, но и заради по-високи застрахователни разходи и трудности с поддръжката на имотите.Докладът е ясен сигнал, че бъдещето на крайбрежието зависи от това как днес защитаваме природата.

