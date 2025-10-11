Времето за събота, 11 октомври: Дъжд сутрин, слънце следобед

Съботата ще започне с облаци и валежи, особено в Северна и Източна България, но следобед времето ще се оправи и ще се появи слънце.

Температурите сутринта ще са между 8° и 13°, а през деня ще достигат 14°–19°, в София – около 15°. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, така че ще е добре да се облечем по-топло.

В планините ще бъде по-студено – около 9° на 1200 м и 2° на 2000 м, а над 1800 метра ще превалява сняг.

По Черноморието сутринта ще е облачно и с дъжд, но следобед облаците ще се разсеят. Температурата на морската вода ще бъде между 17° и 20°, а вълнението – около 2–3 бала.

Накратко: сутрин – чадър, следобед – време за разходка.