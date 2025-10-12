Ветровито, но почти без дъжд: какво време ни очаква днес

Днес времето ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина, Сливенско и Североизточна България, където ще духа силен вятър от запад-северозапад.

Облачността ще е променлива, на места по-плътна, но дъжд почти няма да има.

Температурите сутрин са между 6° и 11°, а през деня – между 15° и 20°. В София е малко по-хладно – около 6° сутрин и 15° следобед.

В планините ще е облачно и бурно, с възможен лек сняг по най-високите върхове. Вятърът ще е силен, дори бурен, а температурите ще стигат около 9° на 1200 м и 2° на 2000 м.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са 18°–19°, а морето ще бъде сравнително спокойно – вълнение 2–3 бала, с вода около 18°–20°.Слънцето в София изгрява в 7:36 ч. и залязва в 18:49 ч. – още един есенен ден с повече облаци, но без сериозни изненади от времето.