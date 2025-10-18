Облачен уикенд, после идва малко слънце

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Събота, 18 октомври, няма да е от онези дни за разходки и време на открито. Според прогнозата на НИМХ времето ще е предимно облачно, а дъжд ще превалява на много места в страната. Само в южните райони се очакват кратки моменти с повече слънце.

Температурите ще са между 14° и 19°, а в София около 13°-14°. Вятърът ще бъде слаб, от запад-северозапад. През нощта срещу неделя дъждът постепенно ще спира, а облаците ще започнат да се разкъсват.

В планините времето ще е типично есенно – дъжд, а над 1800 метра ще прехвърчи сняг. По върховете на Рила и Пирин ще духа силен западен вятър.

По морето също няма да е особено приятно — облаци, валежи и вълнение около 3 бала. Температурата на водата ще остане между 17° и 19°, но за плаж ще трябва да почакаме до другото лято.

Неделята ще донесе малко успокоение — вятърът от северозапад ще се усили и ще „издуха“ облаците. В повечето райони ще се покаже слънце, макар в Южна и Североизточна България да има още леки превалявания. Температурите ще останат между 13° и 18°.

В началото на новата седмица времето ще се оправи — повече слънце, почти никакъв вятър и тихи, прохладни утрини. Температурите през нощта ще паднат до 0° – 4°, на места ще има слана, а през деня ще е по-топло — до 18°.

От средата на седмицата пак ще има облаци и краткотрайни дъждове, но после се очаква затопляне – в петък температурите може да стигнат до 26°.

