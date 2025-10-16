Циклоните идват, после настъпва тихо и топло „сиромашко лято“

През следващите дни времето у нас ще се определя от циклони, идващи от Средиземно море. Те ще донесат повече облаци и валежи, но според ранните прогнози след тях ще настъпи кратък период без дъжд и с температури над обичайните за сезона – така нареченото „сиромашко лято“.

Петък ще бъде предимно облачен, с кратки моменти на слънце. Следобед се очаква да започне дъжд – първо в западните райони и планините, а до вечерта и в Централна България.

През нощта срещу събота и в ранните часове на деня ще вали с прекъсвания в планините, както и в централните и източните части на страната. Следобед ще има локални, по-интензивни валежи в Стара планина, на отделни места по Черноморието и в планините на Южна България. С понижаването на температурите е възможен краткотраен сняг, но само по най-високите върхове.

В неделя облачността ще намалее, но на отделни места – главно в Рило-Родопската област и в Североизточна България – ще има кратки валежи.

Температурите през деня ще се задържат между 12 и 17 градуса. Сутрините ще бъдат хладни, но слани не се очакват. Условия за тях обаче ще има около 20–21 октомври.