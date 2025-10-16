БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Циклоните идват, после настъпва тихо и топло „сиромашко лято“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Деца
Запази
хладно облачно време слаби валежи седмица
Снимка: илюстративна
Слушай новината

През следващите дни времето у нас ще се определя от циклони, идващи от Средиземно море. Те ще донесат повече облаци и валежи, но според ранните прогнози след тях ще настъпи кратък период без дъжд и с температури над обичайните за сезона – така нареченото „сиромашко лято“.

Петък ще бъде предимно облачен, с кратки моменти на слънце. Следобед се очаква да започне дъжд – първо в западните райони и планините, а до вечерта и в Централна България.

През нощта срещу събота и в ранните часове на деня ще вали с прекъсвания в планините, както и в централните и източните части на страната. Следобед ще има локални, по-интензивни валежи в Стара планина, на отделни места по Черноморието и в планините на Южна България. С понижаването на температурите е възможен краткотраен сняг, но само по най-високите върхове.

В неделя облачността ще намалее, но на отделни места – главно в Рило-Родопската област и в Североизточна България – ще има кратки валежи.

Температурите през деня ще се задържат между 12 и 17 градуса. Сутрините ще бъдат хладни, но слани не се очакват. Условия за тях обаче ще има около 20–21 октомври.

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
5
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
6
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Времето

Времето днес: До 20°, повече облаци на юг и изток
Времето днес: До 20°, повече облаци на юг и изток
Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете Крайбрежието на Нова Зеландия под заплаха: океанът настъпва към домовете
Чете се за: 01:37 мин.
Ветровито, но почти без дъжд: какво време ни очаква днес Ветровито, но почти без дъжд: какво време ни очаква днес
Чете се за: 01:07 мин.
Големи наводнения в Мексико Големи наводнения в Мексико
Чете се за: 01:00 мин.
Времето за събота, 11 октомври: Дъжд сутрин, слънце следобед Времето за събота, 11 октомври: Дъжд сутрин, слънце следобед
Чете се за: 00:50 мин.
Силно земетресение разтърси Филипините, има предупреждение за цунами Силно земетресение разтърси Филипините, има предупреждение за цунами
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв. Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ