БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

БНТ излъчи мачовете на 18-годишния Василев, който е поставен под №1 в схемата на турнира. 

живо александър василев якопо васами среща група финалния мастърс турнир юношите
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След финала на юношеския US Open и ключовата си роля при победата на България над Финландия в Купа Дейвис, Александър Василев се отправя към своето поредно предизвикателство през сезона.

Младият български тенисист е част от финалите на Световния тур за юноши в Чънду, Китай, а Българската Национална Телевизия ви прави съпричастни с неговите изяви на корта.

В първия си мач 18-годишният българин отстъпи с 6:4, 6:7 (6), 4:6 пред Яник Александреску (Румъния) след близо два часа и половина игра.

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду

Василев, който е №2 в световната ранглиста по тенис и поставен под №1 в схемата на турнира допусна второ поражение в турнира, този път от финландеца Оскари Палданиус с 4:6, 4:6. Това го остави на последното място в групата и без шансове да продължи към полуфиналите.

Александър Василев загуби и втория си мач на финалния Мастърс при юношите в Чънду

Българинът приключи със загуба груповата фаза на финалния Мастърс, като допусна трето поредно поражение, този път от Якопо Васами.

Италианецът се наложи категорично с 6:4, 6:0 в мач, който бе прекъсван на два пъти заради дъжд, а след това бе преместен на корт на закрито.

В следващия си мач Василев ще играе за разпределението на местата от 5-о до 8-о с американеца Джак Кенеди.

От групата към полуфиналите продължават Васами и Александреску

Свързани статии:

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду
Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду
Българинът отстъпи в три сета пред Яник Александреску.
Чете се за: 03:12 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Националите ни по тенис надвиха Финландия с 3-2 победи
Чете се за: 02:00 мин.
#Мастърс турнир за юноши до 18 г. в Чънду, 2025 г. #Александър Василев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
1
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
3
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
4
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
5
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа...
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
6
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Тенис

БНТ ще излъчи мачовете на Александър Василев на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши до 18 г.
БНТ ще излъчи мачовете на Александър Василев на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши до 18 г.
Григор Димитров: Спортистите със Синдром на Даун са истински герои Григор Димитров: Спортистите със Синдром на Даун са истински герои
Чете се за: 01:15 мин.
Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Василев и Ото Виртанен откриват дуела България – Финландия Александър Василев и Ото Виртанен откриват дуела България – Финландия
Чете се за: 02:00 мин.
Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания
Чете се за: 03:00 мин.
Янаки Милев: Надявам се да се изкачим в по-горна група Янаки Милев: Надявам се да се изкачим в по-горна група
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ