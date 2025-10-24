БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
директни полети сащ български авиопревозвач готви старта редовни полети йорк чикаго април 2026
Слушай новината

Българският превозвач GullivAir вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г. Водят се преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и Чикаго, които са на финален етап. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“.

"Директните връзки със САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще засилят културния обмен", коментира Караджов.

Паралелно с това въздушният трафик в страната продължава да расте, беше отчетено по време на дискусията. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолетодвижения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.

„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът Караджов.

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.

„Wizz Air вече оперира със седем самолета в София и два във Варна, Ryanair и Jet2.com разшириха дейността си по Черноморието, а Bulgaria Air възстанови ключови линии до Париж, Франкфурт и Прага. Това е ясен сигнал, че България е атрактивен пазар за инвестиции и туризъм“, отбеляза вицепремиерът.

В дискусията участие взеха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, представители на авиационния и туристическия сектор, дипломатическите мисии и бизнеса. Събитието е организирано от Националния борд по туризъм с институционалната подкрепа на Министерството на туризма и Министерството на транспорта и съобщенията.

#директни полети САЩ - България #Гроздан Караджов  #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Опасно ветровито време през нощта и утре
1
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
2
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
4
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева
5
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин...
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
6
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Бизнес

Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България?
Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България?
Част от услугите са поскъпнали двойно през последната година Част от услугите са поскъпнали двойно през последната година
Чете се за: 03:05 мин.
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
6147
Чете се за: 02:12 мин.
Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с над 18% от януари Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с над 18% от януари
Чете се за: 00:40 мин.
КЗП и НАП установиха нарушения на търговски обекти на столичното летище заради цените в левове и евро КЗП и НАП установиха нарушения на търговски обекти на столичното летище заради цените в левове и евро
Чете се за: 01:15 мин.
Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът? Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът?
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

България анализира ефекта от американските санкции срещу руските петролни компании
България анализира ефекта от американските санкции срещу руските...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г. Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г.
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ