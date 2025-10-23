Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс.

Лудогорец загуби гостуването си на Йънг Бойс с 2:3 в мач от третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Петър Станич откри резултата, но домакините стигнаха до обрат с голове на Райън Равелосон, Кристиан Фаснахт и Крис Бедиа.

До средата на първото полувреме играта бе равностойна, като и двата отбора имаха своите шансове. Кайо Видал можеше да открие резултата на стадион "Ванкдорф" в Берн, но Марвин Келер отрази удара му.

Шампионът на България все пак поведе в 26-ата минута. Бърнард Текпетей проби по десния фланг и подаде към Петър Станич в наказателното поле. Полузащитникът преодоля бранител и стреля по диагонала в далечния ъгъл.

Домакините успяха да изравнят резултата в последната минута от редовното време на първата част. Райън Андрюс се озова дълбоко в пеналтерията след извеждащ пас по въздух. Той върна топката назад към Райън Равелосон, който стреля от движение за 1:1.

След почивката играчите на Джорджо Контини стигнаха до обрат. Едимилсон Фернандеш изведе Кристиан Фаснахт сам срещу Хендрик Бонман и резервата не сгреши с шут в близкия ъгъл.

След час игра футболистите в жълто получиха дузпа след намесата на ВАР за нарушение на Диниш Алмейда срещу Армин Гигович. Крис Бедиа се разписа от бялата точка.

В 81-ата минута Кристиан Фаснахт можеше да можеше да идвои головата си сметка, но стреля в напречната греда.

В добавеното време Иван Йорданов също записа името си сред голмайсторите с плътен шут извън пеналтерията, но гостите нямаха сили за повече.

Йънг Бойс се изкачи до 13-ото място в класирането с актив от 6 пункта. Лудогорец заема 26-ата позиция в подреждането с 3 точки.

Това бе първият официален мач между двата отбора. Те се бяха изправяли един срещу друг в два приятелски мача. Последната им среща се състоя на 10 януари 2025 г., когато Лудогорец победи с 1:0 благодарение на гол на Кайо Видал в 89-ата минута. Преди това, на 30 юни 2018 г., отново Лудогорец излезе победител с 2:1, като Върджил Мисиджан отбеляза и двата гола за българския тим.