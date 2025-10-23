БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Петър Станич откри резултата, но домакините стигнаха до обрат.

Йънг Бойс Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец загуби гостуването си на Йънг Бойс с 2:3 в мач от третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Петър Станич откри резултата, но домакините стигнаха до обрат с голове на Райън Равелосон, Кристиан Фаснахт и Крис Бедиа.

До средата на първото полувреме играта бе равностойна, като и двата отбора имаха своите шансове. Кайо Видал можеше да открие резултата на стадион "Ванкдорф" в Берн, но Марвин Келер отрази удара му.

Шампионът на България все пак поведе в 26-ата минута. Бърнард Текпетей проби по десния фланг и подаде към Петър Станич в наказателното поле. Полузащитникът преодоля бранител и стреля по диагонала в далечния ъгъл.

Домакините успяха да изравнят резултата в последната минута от редовното време на първата част. Райън Андрюс се озова дълбоко в пеналтерията след извеждащ пас по въздух. Той върна топката назад към Райън Равелосон, който стреля от движение за 1:1.

След почивката играчите на Джорджо Контини стигнаха до обрат. Едимилсон Фернандеш изведе Кристиан Фаснахт сам срещу Хендрик Бонман и резервата не сгреши с шут в близкия ъгъл.

След час игра футболистите в жълто получиха дузпа след намесата на ВАР за нарушение на Диниш Алмейда срещу Армин Гигович. Крис Бедиа се разписа от бялата точка.

В 81-ата минута Кристиан Фаснахт можеше да можеше да идвои головата си сметка, но стреля в напречната греда.

В добавеното време Иван Йорданов също записа името си сред голмайсторите с плътен шут извън пеналтерията, но гостите нямаха сили за повече.

Йънг Бойс се изкачи до 13-ото място в класирането с актив от 6 пункта. Лудогорец заема 26-ата позиция в подреждането с 3 точки.

Това бе първият официален мач между двата отбора. Те се бяха изправяли един срещу друг в два приятелски мача. Последната им среща се състоя на 10 януари 2025 г., когато Лудогорец победи с 1:0 благодарение на гол на Кайо Видал в 89-ата минута. Преди това, на 30 юни 2018 г., отново Лудогорец излезе победител с 2:1, като Върджил Мисиджан отбеляза и двата гола за българския тим.

Свързани статии:

Лига Европа: Йънг Бойс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Лига Европа: Йънг Бойс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс.
#УЕФА Лига Европа 2025/26 #Йънг Бойс #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
5
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Лига Европа

Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успеха като гост на Лил
Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успеха като гост на Лил
Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Лига Европа: Йънг Бойс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Йънг Бойс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Фенербахче победи Щутгарт с гол от дузпа на Керем Актюроглу Фенербахче победи Щутгарт с гол от дузпа на Керем Актюроглу
Чете се за: 00:52 мин.
Го Ахед Игълс спечели домакинството си на Астън Вила след обрат Го Ахед Игълс спечели домакинството си на Астън Вила след обрат
Чете се за: 01:32 мин.
Началният час на мача между Фейенорд и Панатинайкос бе променен Началният час на мача между Фейенорд и Панатинайкос бе променен
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
По света
3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картината остава непроменена 3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картината остава непроменена
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ