Днес ще е мрачно и дъждовно на много места в страната

Валежите ще спират следобед, най-късно в югоизточните райони, а облаците постепенно ще се разкъсват. Подгответе се за силен вятър – първо от юг-югозапад, а през деня ще завие от запад-северозапад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Температурите обаче остават приятни за сезона:

минимални: 10° -15°, София около 10°

максимални: 19°- 24°, София около 19°

По морето

Облаци ще се насъбират, следобед ще завали, но в северната част на Черноморието дъждът ще спре още вечерта. Вятърът ще се усили до края на деня. Температурата на водата остава топла: 17°–19°.

В планините

Облачно и ветровито, с дъжд, а над 2200 м - сняг. Поривите на вятъра ще са силни и бурни.



