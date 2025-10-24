БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Днес ще е мрачно и дъждовно на много места в страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
дъжд
Снимка: БТА
Слушай новината

Валежите ще спират следобед, най-късно в югоизточните райони, а облаците постепенно ще се разкъсват. Подгответе се за силен вятър – първо от юг-югозапад, а през деня ще завие от запад-северозапад и ще се усили, особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Температурите обаче остават приятни за сезона:

минимални: 10° -15°, София около 10°
максимални: 19°- 24°, София около 19°
По морето
Облаци ще се насъбират, следобед ще завали, но в северната част на Черноморието дъждът ще спре още вечерта. Вятърът ще се усили до края на деня. Температурата на водата остава топла: 17°–19°.

В планините
Облачно и ветровито, с дъжд, а над 2200 м - сняг. Поривите на вятъра ще са силни и бурни.

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка
5
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя...
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева
6
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Времето

Есента в летен режим: до 23 градуса и още слънце преди дъждовния уикенд
Есента в летен режим: до 23 градуса и още слънце преди дъждовния уикенд
Студено утро, но слънчев понеделник – времето се затопля през седмицата Студено утро, но слънчев понеделник – времето се затопля през седмицата
Чете се за: 01:12 мин.
Слънце, но с хладен полъх – есента се настанява удобно Слънце, но с хладен полъх – есента се настанява удобно
Чете се за: 01:25 мин.
Облачен уикенд, после идва малко слънце Облачен уикенд, после идва малко слънце
Чете се за: 01:52 мин.
Лошо време в Гърция: предупреждение за силни дъждове и наводнения през уикенда Лошо време в Гърция: предупреждение за силни дъждове и наводнения през уикенда
Чете се за: 01:17 мин.
Циклоните идват, после настъпва тихо и топло „сиромашко лято“ Циклоните идват, после настъпва тихо и топло „сиромашко лято“
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
След инцидента с лютив спрей в бургаско училище: Обсъждат...
Чете се за: 03:52 мин.
Регионални
Тенисистката Серена Уилямс спечели престижната награда...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Галъп: Българите не са единодушни трябва ли или не страната ни да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ