Еспаньол и Севиля стигнаха до равенство в Ла Лига

Еспаньол и Севиля не се победиха в Ла Лига. Двата отбора стигнаха до равенство след 1:1 в мач от четвъртия кръг.

Домакините от Еспаньол събраха 4 точки в актива си, заемайки 11-а позиция във временното класиране, след като претърпяха две поредни загуби в предишните си срещи.

Севиля се намира на седмо място със 7 точки към момента и игра с човек по-малко след 56-ата минута, когато директен червен картон получи сенегалският защитник Аруна Санганте.

Шест минути по-късно Омар ел Хилали прати топката във вратата на Севиля, но попадението не бе зачетено заради засада.

И двата гола паднаха в заключителните моменти на мача. Гостите поведоха в 85-ата минута, след като 21-годишният белгийски нападател Лукас Стасин реализира за 1:0. Равенството за Еспаньол донесе Маркос Фернандес Санчес, който отбеляза с глава в осмата минута на добавеното време.