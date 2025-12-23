Еспаньол победи Атлетик Билбао и записа пети пореден успех в испанската Ла Лига

Еспаньол спечели гостуването си на Атлетик Билбао с 2:1 в мач от 17-ия кръг на испанската Ла Лига. Футболистите на Еспаньол удължиха успешната си серия на пет срещи, натрупвайки 33 точки от 17 срещи и заема пето място във временното класиране, на 2 зад четвъртия Виляреал, който е с мач по-малко и на 4 зад третия Атлетико Мадрид, който обаче е с един двубой повече.

Атлетик Билбао допусна втора поредна загуба и се намира на осма позиция в Испания с 23 точки към момента.

Домакините от Билбао стигнаха до желаното начало, повеждайки с 1:0 в 38-ата минута след попадение на Алекс Беренгер, но още преди почивката - в 44-ата минута Карлос Ромеро изравни за Еспаньол.

Седем минути след подновяването на играта, в 52-ата Пере Мия разочарова феновете на Атлетик Билбао, реализирайки втори гол за гостите.

Въпреки че имаха превъзходство при владението на топката и почти два пъти повече удари към вратата, домакините не успяха отново да преодолеят защитата на противника и поражението ги остави на осмо място - най-лошото класиране на Атлетик Билбао на този етап от сезона от четири години насам.