Европейската федерация по гребане благодари на Пловдив за организацията на европейското първенство през тази година

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Положителната обратна връзка, получена от спортисти и отбори, подчерта цялостния успех на събитието, написа президентът на централата Аннамари Фелпс.

кристиан василев полуфинал скиф европейското първенство гребане пловдив
Слушай новината

Европейската федерация по гребане благодари на Пловдив за организацията на европейското първенство за мъже и жени, което се проведе през тази година на гребния канал в града под тепетата, съобщиха от Организационния комитет на шампионата.

Президентът на Европейската федерация Аннамари Фелпс изпрати благодарствено писмо, адресирано до кмета на Пловдив Костадин Димитров и до Организационния комитет с председател Иван Попов.

„Знаем, че тази година имаше сложности и предизвикателства поради различните подходи, например новата система за прогресия и новия формат на церемонията по награждаване. Град Пловдив и вашият организационен комитет се справи много професионално с промените, които бяха въведени за първи път на европейското първенство по гребане през 2025 г. Оценяваме вашата гъвкавост и отлично сътрудничество, за да направят тези иновации успешни. Положителната обратна връзка, получена от спортисти и отбори, подчерта цялостния успех на събитието. Благодарим на кмета на Пловдив, на Организационния комитет, на доброволците и местните партньори, че посрещнахте европейското първенство по гребане в Пловдив по толкова чудесен начин“, се казва в официалното писмо, изпратено от Фелпс.

На първенството в Пловдив президентът на Европейската конфедерация по гребане за първи път обяви и новостите в този вид спорт, които са включени в Олимпийските игри през 2028 година.

Президентът на Организационния комитет на европейското първенство в града под тепетата - Иван Попов, даде и икономическа оценка след провеждането на това състезание.

„По двукилометровото трасе на гребния канал в Пловдив се състезаваха 770 гребци от 33 страни на Стария континент. Заедно със своите треньори, технически експерти и публиката от съответните страни, която ги подкрепяше, в нашия град за 10 дни дойдоха между 2500 и 3000 чужденци. Те донесоха приходи на хотелиерите, на транспортните фирми, на ресторантьорите и на други фирми, които ги обслужваха. Имахме разговори с ръководителите на национални отбори, които се интересуваха от възможността да ползват нашия гребен канал за подготовка на елитни състезатели. Те оценяват най-бързите води в Европа и света, които гребната база осигурява, както и добрите условия в нашия град. Интерес за тренировки тук при нас проявяват и европейски гребци със специални потребности. В последна сметка добрите резултати от европейското първенство по гребане ще бъдат и база, която ще надграждаме през 2026 година с две световни регати“, коментира Попов.

#Европейска федерация по гребане #Европейско първенство по гребане в Пловдив 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

