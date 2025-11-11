БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ФАФА България ще отбележи десет години от създаването си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Запази

Събитието ще се проведе на 13 ноември от 14:00 часа в зала „Опал“ на хотел „Рамада“.

Федерация Адаптирана физическа активност
Снимка: БТА
Слушай новината

Федерация Адаптирана физическа активност - България ще отбележи десет години от създаването си.

Ръководството на централата и председателят ѝ Слав Петков организират специално събитие по повод юбилея - десет години развитие и подкрепа на хората с интелектуални затруднения чрез спорта.

Целта на пресконференцията е да се представи пред обществеността постигнатите резултати, основните предизвикателства и перспективите за бъдещо развитие.

Събитието ще се проведе на 13 ноември от 14:00 часа в зала „Опал“ на хотел „Рамада“.

#Федерация по адаптирана физическа активност (ФАФА)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
5
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
6
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Още

Петър Младенов награди победителите в конкурса "Посланици на здравето"
Петър Младенов награди победителите в конкурса "Посланици на здравето"
Две титли за България от европейското по спортна аеробика в Ганджа Две титли за България от европейското по спортна аеробика в Ганджа
Чете се за: 01:37 мин.
Спортни новини 11.11.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 11.11.2025 г., 12:30 ч.
Спортни новини 11.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 11.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 10.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.11.2025 г., 20:50 ч.
Антоанета Костадинова остана извън финала на 10 м пистолет на световното първенство в Кайро Антоанета Костадинова остана извън финала на 10 м пистолет на световното първенство в Кайро
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ