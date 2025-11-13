ФАФА България връчи награди на спортистите със синдром на Даун по повод 10-годишния юбилей на централата

Федерация Адаптирана физическа активност (ФАФА) България връчи специални награди на спортистите със синдром на Даун по повод 10-годишния юбилей на централата на събитие в столичен хотел.

Редица официални гости присъстваха на церемонията - Георги Георгиев, министър на правосъдието, Красимир Инински, президент на Българската федерация по бокс, Красимир Дунев, президент на Българската федерация по гимнастика, Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика, Енчо Керязов, заместник-кмет на Община Ямбол, Момчил Даскалов, кмет на район “Сердика” и други.

Георги Александров, съветник по спорта на Президента Румен Радев връчи почетен плакет на президента на ФАФА Слав Петков от името на държавния глава.

Министър Георги Георгиев също награди с плакет федерацията за подкрепата към хората с интелектуални затруднения чрез спорта. Водещ на церемонията беше Драгомир Драганов.

"Уважаеми гости, днес не просто празнуваме 10 години ФАФА, днес празнуваме 10 години постоянство, 10 години отдаденост и ако трябва да съм честен, 10 години тичане срещу вятъра. Когато започнахме мнозина ни гледаха и се усмихваха, а усмивката им четяхме - да това е прекрасно, но дали е възможно. Е, не само е възможно, то е и вдъхновяващо. През тези години изминахме и преминахме през много перипетии - липса на финансиране, липса на спортни зали, липса на треньори, липса на сън, особено преди някое състезание. Но никога не ни липсваше вярата и смисълът", каза в словото си Слав Петков.

Красимир Дунев и Невяна Владинова получиха специален плакет за приноса и помощта, които оказват на Федерацията по адаптирана физическа активност.

Награди бяха връчени в следните категории:

най-бързо развиващ се клуб - СК Адаптирани спортове Кюстендил с председател Кирил Николов

ски - Радена Ангелова

джудо - Божидара Ангелова и Александър Александров

боче - Габриела Тагарева и Ивана Кирилова

плуване - Георги Костадинов, Александър Сърнов, Емил Кондев

художествена гимнастика - Василена Богданова, Диляна Попова и Томислава Стоянова

спортна гимнастика - Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов

приятел на спорта - Гергана Маркова и Магдалена Иванова

тенис - Пламен Павлов и Иван Божинов

лека атлетика - Александър Асенов, Боян Вандов, Светослав Богданов, Виктор Караджов,

Марио Антонов, Цветелин Бочев