Федерацията по борба прие оставката на Стоян Добрев, националите остават с български треньори

Българската федерация по борба прие оставката на старши треньора на националния отбор в класически стил Стоян Добрев, като в същото време подчерта, че подготовката на представителния тим ще продължи да се води единствено от български треньори.

До назначаването на нов селекционер националите ще бъдат водени от досегашните помощници на Добрев – Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев, Бисер Георгиев и Стефан Тошев, съобщиха от федерацията.

Оставката на Стоян Добрев е вследствие на продължаващия конфликт със състезателите от ЦСКА, сред които олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов. Борците настояват личните им треньори Сослан Фарниев и Казбек Фарниев да присъстват на тренировките на националния отбор – искане, което ръководството на БФБ категорично отказва.

"Ръководството на Българската федерация по борба заявява, че националният отбор ще бъде подготвян само от български треньори, в съответствие с програмата, приета на общото събрание през май 2025 година“, се казва в официалното съобщение.

Подготовката на националните отбори във всички стилове започна още в началото на януари. Първите официални турнири за 2026 година са през февруари – рейтинговият турнир в Загреб (4–8 февруари) и държавното първенство за юноши и девойки, което стартира на 11 февруари. В края на месеца предстои втори рейтингов турнир в Албания, която през април ще бъде домакин и на Европейското първенство.

Припомняме, че Кирил Милов, Семен Новиков и останалите борци на ЦСКА в класическия стил пропуснаха Световното първенство през 2025 година в Загреб, където България остана без медал и извън челната десетка в отборното класиране.