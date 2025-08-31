БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Феликс Оже-Алиасим елиминира третия поставен Александър Зверев и сътвори най-голямата изненада на US Open

Вяра Илиева
Канадецът записа гръмка победа с 4:6, 7:6 (7), 6:4, 6:4 в третия кръг.

феликс оже алиасим елиминира третия поставен александър зверев сътвори голямата изненада open
Слушай новината

В завладяваща битка от четири сета, която продължи близо четири часа, канадецът Феликс Оже-Алиасим сътвори най-голямата изненада на US Open в мъжкия турнир, като победи трикратния финалист от Големия шлем Александър Зверев.

На корта на Националния тенис център „Били Джийн Кинг“, поставения под номер 25, се наложи с 4:6, 7:6 (7), 6:4, 6:4 и си гарантира участие в четвъртия кръг.

Победата е една от най-ценните за канадеца в турнир от Големия шлем. Макар да има проблясъци в представянето си, Феликс Оже-Алиасим често се бори да намери постоянство в играта си срещу играчите от Топ 10.

За Зверев, който влезе в мача като категоричен фаворит и беше стигнал до четвъртфиналите при последните си две участия на US Open, загубата беше ранен и обезсърчаващ край на кампанията му.

Трикратният финалист от Големия шлем затвори първия сет с 6:4, но Оже-Алиасим, който беше в върхова форма през цялата седмица, отказа да се предаде. В напрегнат тайбрек на втория сет той спаси сетбол, за да спечели с 9-7 точки и да изравни резултата. Това беше повратен момент, който разби ритъма на Зверев и позволи на канадеца да поеме контрола на корта.

От този момент нататък Оже-Алиасим демонстрира постоянство при сервиса си. Канадецът записа 50 печеливши удара, 10 аса и спечели 78 процента от точките си при първи сервис. Докато Зверев имаше своите шансове, реализирайки само две от деветте възможности за точки за пробив, Оже-Алиасим беше безмилостен, пробивайки германеца три пъти от шест възможности.

Победата е от голямо значение за 25-годишния канадец, който влезе в мача с резултат 1-6 срещу играчи от топ 5 в турнири от Големия шлем, като единствената му такава победа беше отново срещу Зверев в петсетов мач на Уимбълдън през 2021 г.

Оже-Алиасим все пак има полуфинал на турнир от Големия шлем именно на US Open през 2021 г., като е достигал и до четвъртфиналите на Australian Open 2022 и Уимбълдън 2021.

С успеха си над Зверев, той стана едва третият канадец, записал победа над играч от топ 3 на турнир от Големия шлем.

„Работих много усилено, за да стигна дотук, и работата все още не е свършена. Но това е страхотно. Чувствах, че публиката е с мен. Имаше момент във втория сет, в който нещата можеха да се развият по двата начина. Но успях да се изправя и да повярвам в себе си. Това е, което трябва да правиш срещу играч от калибъра на Саша. Той е един от най-добрите в света и не можеш да му дадеш нито сантиметър. Просто се гордея с начина, по който останах психически издръжлив и намерих начин да спечеля. Това показва, че мога да играя на това ниво и просто трябва да продължа така", обясни канадецът след мача.

За него в четвъртия кръг предстои среща с Андрей Рубльов, и с настоящата си форма и увереност, това е предизвикателство, с което той е повече от готов да се справи.

Зверев пристигна в Ню Йорк, търсейки все още първия си трофей от веригата. Неговите най-добри представяния на US Open са достигането му до финала през 2020 г., където загуби от Доминик Тийм в петсетов трилър, полуфинала през 2021-а, и четвъртфиналите последните две години.

