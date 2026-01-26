Фермин Лопес близо до нов договор с Барселона

Барселона не мисли за раздяла с една от своите основни фигури. Испанците са близо до подписването на нов договор с Фермин Лопес, съобщава Фабрицио Романо. Трансферният експерт твърди, че испанецът и каталунците ще си стиснат ръцете за договор до края на 2031 година, като той ще бъде подписан в понеделник.

Атакуващият халф е в академията на „блаугранас“ от 2016 година. Националът на Испания ще получи и сериозно повишение на заплатата си.

22-годишният футболист отказа да напусне Барселона и да се присъедини към Челси през миналото лято. Лопес дебютира с екипа на Испания през 2024 година, след което изигра пет двубоя.