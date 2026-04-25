БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Фестивал на роботиката: Повече от 800 участници ще се състезават тази година в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Конгресния център в Бургас днес се открива един от най-очакваните образователни технологични форуми. Над 40 ученически отбора от цялата страна ще покажат как създават и програмират роботи, които изпълняват конкретни мисии и решават реални казуси. Намирам в Конгресния център в морския ни град. Месеци подготовка стоят зад всички тези иновативни проекти. Като тази година темата е Откритие. Тя всъщност е посветена на изследването на исторически обекти, но чрез създаването на роботи.

Благой Цецелков, главният организатор: „Добре дошли на фестивала на роботиката. Бургас отново е домакин. В този час всъщност идват нашите отбори, които са над 40 от страната. Имаме и пет международни отбора. А тук сме на втория етаж, където всъщност с тези изработки, които са програмирани и които има много роботика, нашите посетители ще могат да пробват и всъщност да видят как работи, да програмираш и въобще да правиш такива готини неща, които са на тема откритие, изследваме, археология.“

Той коментира какви мисии могат да изпълняват всички работи:

Благой Цецелков, главният организатор: „Мисиите бих казал са по прости. Трябва да вземем някакво съдържание, да го вдигнем, да открием някакъв артефакт. Долу вече, където са отборите, самите деца, там ще има големи робобитки. Деца, които са подготвили 6 месеца и откриват различни артефакти и всъщност там ще бъде голямата битка, която започва след час. Тук нашите посетители в Бургас, каним всеки в Конгресния център ще могат да видят уникални модели, които разказват почти цялата човешка история от археология към космос.“

Той коментира и самото оценяване на децата:

Благой Цецелков, главният организатор: „Долу децата ще бъдат оценявани по 4 много ключови критерия. Как работят в екип, какъв е дизайна на техния робот. Представи се, че всички имат еднакви части, но какъв резултат и докъде ще стигнат зависи от това колко голямо е тяхното въображение и инженерна мисъл. Презентационни умения, това, което правим с теб, също дават 25 точки, изключително ключов резултат. И като отбор, дали се разбират, дали се подкрепят, дали са хора, които помагат и на другите, ако видят, че са в затруднение. Ако на съседчето работа се развали, ако му помогнем и пренебрегнем нашата мисия, всъщност получаваме точки, защото това е във същността на този фестивал, който се провежда в 110 държави. България е една от държавите и всъщност нашия отбор на финала ще замине в Гърция за международно състезание, така че ще има и голяма награда за отбора, който го победи.“

Той допълни, че има много участници от Бургас, но и от страната, имаме гости от Киргизстан, Казахстан, Молдова, Хърватия, Румъния. Това са държави, които разбраха за нашия фестивал и просто пожелаха да дойдат. Казаха, искаме да сме част от този прекрасен фестивал, който се случва в Бургас.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#тази година #ще се състезават #800 участници #фестивал на роботиката #в Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
4
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
5
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Започва поетапно спиране на отоплението в София
6
Започва поетапно спиране на отоплението в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Регионални

Столичната община предостави записи на МВР след инцидента в НДК Столичната община предостави записи на МВР след инцидента в НДК
Чете се за: 01:22 мин.
НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете НДК започва проверка след инцидента с пострадало дете
Чете се за: 01:37 мин.
Отново проблем с кадрите в туризма по Южното Черноморие Отново проблем с кадрите в туризма по Южното Черноморие
Чете се за: 02:40 мин.
В помощ на хората с увреждание: Община Варна ще закупи мобилни стълбищни платформи В помощ на хората с увреждание: Община Варна ще закупи мобилни стълбищни платформи
Чете се за: 02:40 мин.
След 17 години: Пълна модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ След 17 години: Пълна модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

ЦИК обяви новите депутати: Очаква се президентът да свика 52-рото Народно събрание до дни
ЦИК обяви новите депутати: Очаква се президентът да свика 52-рото...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Крум Зарков е готов на оставка, ако не получи вот на доверие Крум Зарков е готов на оставка, ако не получи вот на доверие
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Преговори САЩ - Иран: Няма планирани разговори с Вашингтон Преговори САЩ - Иран: Няма планирани разговори с Вашингтон
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп спази предизборното си обещание за изпълнението на смъртни присъди Тръмп спази предизборното си обещание за изпълнението на смъртни присъди
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Събират капачки във Варна: Кампанията „Аз вярвам и...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Фестивал на роботиката: Повече от 800 участници ще се състезават...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от...
Чете се за: 07:10 мин.
Парламентарни Избори 2026
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ