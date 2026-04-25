Фестивал на роботиката: Повече от 800 участници ще се състезават тази година в Бургас

В Конгресния център в Бургас днес се открива един от най-очакваните образователни технологични форуми. Над 40 ученически отбора от цялата страна ще покажат как създават и програмират роботи, които изпълняват конкретни мисии и решават реални казуси. Намирам в Конгресния център в морския ни град. Месеци подготовка стоят зад всички тези иновативни проекти. Като тази година темата е Откритие. Тя всъщност е посветена на изследването на исторически обекти, но чрез създаването на роботи.

Благой Цецелков, главният организатор: „Добре дошли на фестивала на роботиката. Бургас отново е домакин. В този час всъщност идват нашите отбори, които са над 40 от страната. Имаме и пет международни отбора. А тук сме на втория етаж, където всъщност с тези изработки, които са програмирани и които има много роботика, нашите посетители ще могат да пробват и всъщност да видят как работи, да програмираш и въобще да правиш такива готини неща, които са на тема откритие, изследваме, археология.“

Той коментира какви мисии могат да изпълняват всички работи:

Благой Цецелков, главният организатор: „Мисиите бих казал са по прости. Трябва да вземем някакво съдържание, да го вдигнем, да открием някакъв артефакт. Долу вече, където са отборите, самите деца, там ще има големи робобитки. Деца, които са подготвили 6 месеца и откриват различни артефакти и всъщност там ще бъде голямата битка, която започва след час. Тук нашите посетители в Бургас, каним всеки в Конгресния център ще могат да видят уникални модели, които разказват почти цялата човешка история от археология към космос.“

Той коментира и самото оценяване на децата:

Благой Цецелков, главният организатор: „Долу децата ще бъдат оценявани по 4 много ключови критерия. Как работят в екип, какъв е дизайна на техния робот. Представи се, че всички имат еднакви части, но какъв резултат и докъде ще стигнат зависи от това колко голямо е тяхното въображение и инженерна мисъл. Презентационни умения, това, което правим с теб, също дават 25 точки, изключително ключов резултат. И като отбор, дали се разбират, дали се подкрепят, дали са хора, които помагат и на другите, ако видят, че са в затруднение. Ако на съседчето работа се развали, ако му помогнем и пренебрегнем нашата мисия, всъщност получаваме точки, защото това е във същността на този фестивал, който се провежда в 110 държави. България е една от държавите и всъщност нашия отбор на финала ще замине в Гърция за международно състезание, така че ще има и голяма награда за отбора, който го победи.“

Той допълни, че има много участници от Бургас, но и от страната, имаме гости от Киргизстан, Казахстан, Молдова, Хърватия, Румъния. Това са държави, които разбраха за нашия фестивал и просто пожелаха да дойдат. Казаха, искаме да сме част от този прекрасен фестивал, който се случва в Бургас.

