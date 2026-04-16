ФИФА очаква Иран да участва на световното първенство

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази увереност, че Иран ще участва на световното първенство по футбол това лято в Северна Америка, въпреки напрежението около страната и опасенията, свързани със сигурността.

Изказването му идва на фона на предупреждения от страна на иранския спортен министър, че участието на тима не е сигурно заради конфликта със САЩ, както и след коментари от американския президент Доналд Тръмп относно безопасността на играчите.

„Надяваме се ситуацията дотогава да се успокои. Иран трябва да участва – те са се класирали и представляват своя народ“, заяви Инфантино. Той подчерта, че футболистите имат желание да играят, а спортът трябва да остава извън политиката.

Шефът на световната централа разкри, че наскоро е посетил лагера на иранския национален отбор в Турция, където е усетил силната мотивация на тима да бъде част от турнира.

По програма Иран трябва да изиграе мачовете си от груповата фаза в САЩ – срещу Нова Зеландия, Белгия и Египет. Отборът е поискал двубоите му да бъдат преместени в Мексико, но ФИФА е отхвърлила това искане.

Световното първенство предизвиква огромен интерес, като по данни на ФИФА са подадени над 500 милиона заявки за билети от всички 211 членуващи асоциации.

Инфантино подчерта, че сигурността ще бъде основен приоритет за организаторите, като целта е турнирът да премине без инциденти и да предложи качествен футбол и положителни емоции за феновете.