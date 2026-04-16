Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Чете се за: 00:20 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 00:30 мин.

ФИФА очаква Иран да участва на световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Джани Инфантино изрази увереност, че Иран ще участва на световното първенство по футбол това лято в Северна Америка.

инфантино всички билети мондиал 2026 бъдат разпродадени
Снимка: AP Photo
Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази увереност, че Иран ще участва на световното първенство по футбол това лято в Северна Америка, въпреки напрежението около страната и опасенията, свързани със сигурността.

Изказването му идва на фона на предупреждения от страна на иранския спортен министър, че участието на тима не е сигурно заради конфликта със САЩ, както и след коментари от американския президент Доналд Тръмп относно безопасността на играчите.

„Надяваме се ситуацията дотогава да се успокои. Иран трябва да участва – те са се класирали и представляват своя народ“, заяви Инфантино. Той подчерта, че футболистите имат желание да играят, а спортът трябва да остава извън политиката.

Шефът на световната централа разкри, че наскоро е посетил лагера на иранския национален отбор в Турция, където е усетил силната мотивация на тима да бъде част от турнира.

По програма Иран трябва да изиграе мачовете си от груповата фаза в САЩ – срещу Нова Зеландия, Белгия и Египет. Отборът е поискал двубоите му да бъдат преместени в Мексико, но ФИФА е отхвърлила това искане.

Световното първенство предизвиква огромен интерес, като по данни на ФИФА са подадени над 500 милиона заявки за билети от всички 211 членуващи асоциации.

Инфантино подчерта, че сигурността ще бъде основен приоритет за организаторите, като целта е турнирът да премине без инциденти и да предложи качествен футбол и положителни емоции за феновете.

#Джани Ифантино #Световна футболна централа (ФИФА)

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Почина композиторът Кирил Икономов
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Роналдо и Ал Насър докосват титлата
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (ВИДЕО)
