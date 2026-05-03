Филаделфия разплака Бостън по пътя към Топ 4 в плейофите

Филаделфия Севънти Сиксърс успя да заслужи своето място във втория кръг в плейофите на НБА. Съставът на Ник Нърс подчини Бостън Селтикс със 109:100 в решителния седми мач от четвъртфиналите в Източната конференция, който се изигра в „ТД Гардън“. Първото полувреме предложи своите достойнства от гледна точка на интригата, но в хода на второто тимът от щата Пенсилвания намериха верните решения, за да удържат баскетболистите на Джо Мазула.

SATURDAY'S FINAL SCORES



Joel Embiid and the @sixers win Game 7 on the road and advance to the Eastern Conference Semifinals for the first time since 2023!



Tyrese Maxey: 30 PTS, 11 REB, 7 AST

VJ Edgecombe: 23 PTS, 6 REB, 5 3PM pic.twitter.com/ISjuijBJ13 — NBA (@NBA) May 3, 2026

От сметките на отбора от щата Масачузетс преди срещата отпадна една от суперзвездите му – Джейсън Тейтъм, тъй като страдаше от контузия в коляното.

Това бе достатъчно за Сиксърс да разочароват „келтите“ с 4:3 победи и да се превърнат в едва 14-ия отбор, който да стигне до обрат в плейофите слез изоставане с 1:3 загуби. Така Филаделфия опроверга прогнозите за ранно отпадане в елиминациите, а на полуфиналите (б.а. - първи от 2023 година насам) ще срещне Ню Йорк Никс, който елиминира Атланта Хоукс след 4:2 успеха в откриващия кръг.

The 76ers win Game 7, become the 14th team to win a series after trailing 3-1 and advance to the Eastern Conference Semifinals for the first time since 2023!



They will take on the Knicks in Round 2. pic.twitter.com/NypCtnE5sX — NBA (@NBA) May 3, 2026

Гостите разчитаха на Ви Джей Еджкомб, Кели Убре – джуниър и Джоел Ембийд за двуцифрена разлика още в началните минути. Усилията на Дерик Уайт и Джейлън Браун не дадоха нужния ефект на домакините, а реализаторите на тима от щата Пенсилвания изпъкваха все повече за аванс от 13 точки в края на дебютната част.

PG RACK ATTACK



STRONG START FOR PHILLY! pic.twitter.com/6ytYdmzpU4 — NBA (@NBA) May 2, 2026

„Келтите“ реагираха като ужилени на старта на втория период, когато Пейтън Причард и Уайт инициираха пълния обрат. Ембийд прие това лично и започна да властва под коша, за да може Сиксръс да си припомнят вкуса на лидерството и да се приберат в съблекалнята при 55:50.

Гостите се намираха на гребена на вълната и на старта на второто полувреме, тъй като отново си върнаха двуцифрената разлика, изкована от Тайрийз Макси, Ембийд и Еджкомб. Макар опитите за нова искра, дело на Сам Хаузър, Браун и Уайт, Селтикс не бяха в състояние да отговорят на предизвикателството и техните съперници се радваха на 13-точков актив след 36 минути игрово време.

5TH 3PM OF THE GAME FOR DWHITE (26 PTS)



1-POINT GAME. LESS THAN 6 MINUTES TO GO. pic.twitter.com/C9rK70UXaj — NBA (@NBA) May 3, 2026

„Зелените“ напомниха за силата си и при откриването на заключителната четвърт, този път чрез Немиаш Кета, Уайт и Браун, които редуцираха изоставането им само до точка. Макси и Ембийд попаднаха под светлините на прожекторите в точния момент, а до финалната сирена Сиксърс удържаха всеки щурм на своя съперник и това бе всичко.

TYRESE MAXEY, AGAIN!



HE'S GOT 28. SIXERS UP 5. 1:15 LEFT IN GAME 7. pic.twitter.com/K2ud7mgAbF — NBA (@NBA) May 3, 2026

Джоел Ембийд затвърди мнението, че се намира в отлична форма, извеждайки Филаделфия до ключовия успех. Камерунският център се развилня със своите 34 точки, 12 борби и 6 асистенции.

Philadelphia wins the series, 4-3!



Edgecombe (30p), Maxey (29p) even series in G2

Embiid (33p) propels PHI to victory in G5

Maxey (30p) steps up on the road in G6

Embiid and Maxey combine for 64 in G7



The @sixers will face the Knicks in Round 2 of the NBA Playoffs… pic.twitter.com/z7MYB9oba9 — NBA (@NBA) May 3, 2026

Тайрийз Макси го последва с 30 точки, 11 борби и 7 асистенции. Ви Джей Еджкомб регистрира 23, 6 овладени под двата ринга топки и 5 успешни стрелби зад дъгата. Пол Джордж реализира 13.

Джейлън Браун се опита да спаси Бостън с 33 точки и 9 борби. Дерик Уайт записа 26 и 6 овладени под двата ринга топки, Немиаш Кета има 17 и 12 овладени под двата коша топки. Пейтън Причард завърши