Филаделфия разплака Бостън по пътя към Топ 4 в плейофите

Спорт
Сиксърс постигнаха знаменит обрат срещу Селтикс в първия кръг от Източната конференция в НБА.

Филаделфия Севънти Сиксърс успя да заслужи своето място във втория кръг в плейофите на НБА. Съставът на Ник Нърс подчини Бостън Селтикс със 109:100 в решителния седми мач от четвъртфиналите в Източната конференция, който се изигра в „ТД Гардън“. Първото полувреме предложи своите достойнства от гледна точка на интригата, но в хода на второто тимът от щата Пенсилвания намериха верните решения, за да удържат баскетболистите на Джо Мазула.

От сметките на отбора от щата Масачузетс преди срещата отпадна една от суперзвездите му – Джейсън Тейтъм, тъй като страдаше от контузия в коляното.

Това бе достатъчно за Сиксърс да разочароват „келтите“ с 4:3 победи и да се превърнат в едва 14-ия отбор, който да стигне до обрат в плейофите слез изоставане с 1:3 загуби. Така Филаделфия опроверга прогнозите за ранно отпадане в елиминациите, а на полуфиналите (б.а. - първи от 2023 година насам) ще срещне Ню Йорк Никс, който елиминира Атланта Хоукс след 4:2 успеха в откриващия кръг.

Гостите разчитаха на Ви Джей Еджкомб, Кели Убре – джуниър и Джоел Ембийд за двуцифрена разлика още в началните минути. Усилията на Дерик Уайт и Джейлън Браун не дадоха нужния ефект на домакините, а реализаторите на тима от щата Пенсилвания изпъкваха все повече за аванс от 13 точки в края на дебютната част.

„Келтите“ реагираха като ужилени на старта на втория период, когато Пейтън Причард и Уайт инициираха пълния обрат. Ембийд прие това лично и започна да властва под коша, за да може Сиксръс да си припомнят вкуса на лидерството и да се приберат в съблекалнята при 55:50.

Гостите се намираха на гребена на вълната и на старта на второто полувреме, тъй като отново си върнаха двуцифрената разлика, изкована от Тайрийз Макси, Ембийд и Еджкомб. Макар опитите за нова искра, дело на Сам Хаузър, Браун и Уайт, Селтикс не бяха в състояние да отговорят на предизвикателството и техните съперници се радваха на 13-точков актив след 36 минути игрово време.

„Зелените“ напомниха за силата си и при откриването на заключителната четвърт, този път чрез Немиаш Кета, Уайт и Браун, които редуцираха изоставането им само до точка. Макси и Ембийд попаднаха под светлините на прожекторите в точния момент, а до финалната сирена Сиксърс удържаха всеки щурм на своя съперник и това бе всичко.

Джоел Ембийд затвърди мнението, че се намира в отлична форма, извеждайки Филаделфия до ключовия успех. Камерунският център се развилня със своите 34 точки, 12 борби и 6 асистенции.

Тайрийз Макси го последва с 30 точки, 11 борби и 7 асистенции. Ви Джей Еджкомб регистрира 23, 6 овладени под двата ринга топки и 5 успешни стрелби зад дъгата. Пол Джордж реализира 13.

Джейлън Браун се опита да спаси Бостън с 33 точки и 9 борби. Дерик Уайт записа 26 и 6 овладени под двата ринга топки, Немиаш Кета има 17 и 12 овладени под двата коша топки. Пейтън Причард завърши

#Плейофи на НБА 2026 #Филаделфия Севънти Сиксърс #Бостън Селтикс

