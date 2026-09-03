Филип Кръстев отново ще играе за Цволе

Националът на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб Цволе.

24-годишния футболист, който в момента лекува травма в ахилеса, преминава в Цволе под наем от белгийския Ломел до края на сезона. За него това ще бъде втори престой в тима от Ередивизи, за който той игра и от януари 2024 до юни 2025 година.

За последно юношата на Славия бе част от турския Гьозтепе, където получи тежката травма, от която продължава да се възстановява.

Кръстев премина в Ломел през лятото на 2020 година и оттогава постоянно е преотстъпван на други отбори - Славия, Троа, Камбуур, Левски, Лос Анджелис ФК, Цволе, Оксфорд Юнайтед и Гьозтепе.