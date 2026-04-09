БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Финал и още три полуфинала за България във втория ден на еврошампионата по скокове на батут

БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

До момента България има в актива си един финал и пет полуфинала. 

Снимка: БФ Скокове на батут
Слушай новината

Финал и още три полуфинала записаха българските състезатели във втория ден на европейското първенство по скокове на батут в Портимао (Португалия).

При девойките под 21 години Марияна Узунова ще спори за отличията, след като влезе на финала с четвърта оценка. Състезателката на клуб Шампион, с личен треньор Ваня Бабкина, се представи по отличен начин и със сбор от двете комбинации от 95.180 точки (44.330 точки първа и 50.850 точки втора комбинация) попадна сред най-добрите осем с четвърти резултат. Талантливата състезателка получи от организаторите специален „златен билет“, който ѝ гарантира участие във финала.

При младежите под 21 години страната ще има двама представители сред полуфиналистите. Калоян Петров направи отлична квалификация. Възпитаникът на Станислав Стоянов получи за втората си комбинация оценка от 57.040 точки и с резултата от първата 47.400 точки се класира за втората фаза също с четвърта оценка и сбор от 104.440 точки. Пресиян Въндев също попадна сред полуфиналистите. Състезателят на клуб Сини камъни се нареди на 16-о място в пресявките с резултат от 90.640 точки (46.950 точки първа комбинация и 43.690 точки втора).

При жените Христина Пенева намери място сред 24-е, които продължават напред. Възпитаничката на габровския клуб Акро-арт премина във втората квалификация с 16-и резултат и оценка от 53.310 точки.

При мъжете Мариян Михалев не успя да се класира за полуфиналите. Българинът, състезател на клуб Добри Костин, записа резултат от 54.100 точки, което му отреди 39-а позиция в крайното класиране.

До момента България има в актива си един финал и пет полуфинала.

В петък, 10 април, първенството продължава с квалификациите в синхронните скокове.

#Европейско първенство по скокове на батут в Портимаммо 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Валежи от дъжд днес и утре
5
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Други спортове

Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3
Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3
БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт
Чете се за: 00:37 мин.
България допусна загуба от Нова Зеландия на световния шампионат по хокей на лед България допусна загуба от Нова Зеландия на световния шампионат по хокей на лед
Чете се за: 01:15 мин.
Калояна Налбантова отпадана на осминафиналите на еврошампионата по бадминтон Калояна Налбантова отпадана на осминафиналите на еврошампионата по бадминтон
Чете се за: 01:17 мин.
Спортни новини 09.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 09.04.2026 г., 20:50 ч.
Давид Иванов е финалист на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек Давид Иванов е финалист на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:00 мин.
Икономика
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Виена в очакване на „Евровизия“
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ