Финал на двойки за Александър Донски в Мая

Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 100“ в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски и представителят на домакините Тиаго Перейра се наложиха над поставените под номер 3 Иниго Сервантес (Испания) и Давид Пихлер (Австрия) с убедителното 6:3, 6:1 само за 58 минути. Те наваксаха ранен пробив аванс и с четири поредни гейма обърнаха до 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част дръпнаха с 4:0 и до края нямаха проблеми.

С успеха днес 27-годишният българин си осигури 2090 евро и 60 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 133-ото място.

Александър Донски и Тиаго Перейра очакват утре в мача за трофея в Мая победителите от срещата между водачите в схемата Тео Арибаже (Франция) и Нино Сердарушич (Хърватия) и румънците Александру Жекан и Богдан Павел.

Донски за четвърти път през сезона достигна до финал при дуетите в сериите „Чалънджър“ на АТП след турнирите в Брага през октомври, в Тунис през май и в Кигали, където през март спечели първата си и единствена титла до този момент във веригата.

С доброто си представяне в надпреварата през тази седмица българинът си гарантира рекордно класиране в световната ранглиста на двойки, в която ще прогресира в най-лошия случай до 127-ата позиция, което е с две места по-напред от най-доброто му досега.