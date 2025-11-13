Финалът на Евро 2028 ще е на „Уембли“!

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейското първенство по футбол през 2028 г. официално ще завърши на легендарния стадион „Уембли“ в Лондон. Големият мач за трофея е на 9 юли, а същият стадион ще приеме и двата полуфинала.

Стартът на турнира е на 9 юни, като откриващият мач ще се играе в Кардиф.

На Евро 2028 ще участват 24 отбора.
От тях 20 ще минат през квалификациите - 12-те победители в групите и 8-те най-добри втори.
Останалите две места ще бъдат спечелени в допълнителни плейофи между останалите подгласници и най-добрите тимове от Лигата на нациите, които не са се класирали директно.

УЕФА е отделил и два бонус-слота за страните домакини - те ще отидат при тези, които се представят най-добре в квалификациите.

Турнирът ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия - голяма британска футболна фиеста!

