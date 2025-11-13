НА ЖИВО: Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти

Като извънредна точка днес се очаква НС да прегласува промените в Закона за търговията с нефт и нефтопродукти, след като вчера президентът наложи вето върху законопроекта.

Поправките предвиждат разширяване на функциите на особения управител, като се отнема възможността за административен и съдебен контрол. Именно това беше и основен аргумент на президента да наложи вето върху промените.

Според мотивите му, увеличаването на правата на особения управител ще наруши Конституцията и ще създаде имиджови и икономически проблеми за държавата.

На извънредно заседание вчера енергийната комисия отхвърли ветото на президента с 12 гласа „за“ и трима „против“. Очаква се днес окончателно ветото да бъде преодоляно и в пленарната зала.