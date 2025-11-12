Вето на Радев срещу поправките за „Лукойл“ - нов сблъсък с управляващите

Президентът Румен Радев наложи вето на промените в закона, които се отнасят до правомощията на особения управител на "Лукойл". Според държавния глава те погазват основни конституционни принципи и отварят широко вратата за произвол и злоупотреби.



В мотивите за ветото президентът Радев посочва, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.

Държавният глава припомня, че особеният търговски управител е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата. Според президента с последните промени тези гаранции отпадат без каквито и да е мотиви.

Румен Радев подчертава, че новите текстове на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне след това към неопределен кръг от трети лица. И по този начин се отваря широко вратата за произвол и злоупотреби.“

По-рано с пост във Фейсбук президентът отбеляза, че ако истинската цел на управляващите е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, е трябвало веднага след обявяване на американските санкции на 23 октомври да назначат особен управител.

Според Румен Радев през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които светкавично се прокарват законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. Държавният глава реторично пита - дали това не е истинската цел на промените и кой има интерес от това?"

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на президента.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Това е неговата роля, единствената, да сложи вето или да го пусне, а не да ми дава съвети. И аз знам защо го е пуснал. Защото се подразни от едно писмо, което поверително му изпратиха. И понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството, това го е подразнило.Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с ЕК, с ОФАК и с министерството на енергетиката на САЩ. Имате ли готовност, ако президентът не наложи вето, да назначите особен управител? Веднага, още на следващия ден. Имаме всичко. Името ще го научите от правителството, когато имаме или вето и бъде преодоляно, или когато нямаме вето. Съгласувано ли ес партньорите? Абсолютно."

Часове след наложеното вето, енергийната комисия се събра на извънредно заседание, за да обсъди ветото.



