БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вето на Радев срещу поправките за „Лукойл“ - нов сблъсък с управляващите

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази

Президентът предупреди, че законът отваря врата за злоупотреби и непряко одържавяване на активи. Борисов отвърна, че решенията са координирани с ЕК и САЩ

президентството отваря врати граждани деня народните будители
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Президентът Румен Радев наложи вето на промените в закона, които се отнасят до правомощията на особения управител на "Лукойл". Според държавния глава те погазват основни конституционни принципи и отварят широко вратата за произвол и злоупотреби.

В мотивите за ветото президентът Радев посочва, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.

Държавният глава припомня, че особеният търговски управител е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата. Според президента с последните промени тези гаранции отпадат без каквито и да е мотиви.

Румен Радев подчертава, че новите текстове на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне след това към неопределен кръг от трети лица. И по този начин се отваря широко вратата за произвол и злоупотреби.“

По-рано с пост във Фейсбук президентът отбеляза, че ако истинската цел на управляващите е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, е трябвало веднага след обявяване на американските санкции на 23 октомври да назначат особен управител.

Според Румен Радев през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които светкавично се прокарват законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. Държавният глава реторично пита - дали това не е истинската цел на промените и кой има интерес от това?"

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на президента.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Това е неговата роля, единствената, да сложи вето или да го пусне, а не да ми дава съвети. И аз знам защо го е пуснал. Защото се подразни от едно писмо, което поверително му изпратиха. И понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството, това го е подразнило.Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с ЕК, с ОФАК и с министерството на енергетиката на САЩ.

Имате ли готовност, ако президентът не наложи вето, да назначите особен управител?

Веднага, още на следващия ден. Имаме всичко. Името ще го научите от правителството, когато имаме или вето и бъде преодоляно, или когато нямаме вето.

Съгласувано ли ес партньорите?

Абсолютно."

Часове след наложеното вето, енергийната комисия се събра на извънредно заседание, за да обсъди ветото.

#"Лукойл" #вето #Бойко Борисов #президент #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
4
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
5
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
6
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Политика

Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между президента и управляващите за "Лукойл" Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между президента и управляващите за "Лукойл"
Чете се за: 06:02 мин.
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4 месеца, авиационно гориво – за 2 месеца Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4 месеца, авиационно гориво – за 2 месеца
Чете се за: 03:20 мин.
Бойко Борисов: Обвързването на минималната заплата с другите възнаграждения ще отпадне в следващия бюджет Бойко Борисов: Обвързването на минималната заплата с другите възнаграждения ще отпадне в следващия бюджет
Чете се за: 01:42 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ Росен Желязков: До края на годината очакваме третото плащане по ПВУ
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл. "Славейков"
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ